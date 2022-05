So schalten Sie mit Ihrem iPhone schnell weißes Rauschen ein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Haben Sie ein Baby, das zum Einschlafen weißes Rauschen braucht? Oder haben Sie nachts vor dem Schlafengehen immer dem Klang von Ventilatoren zugehört? Und jetzt befinden Sie sich in einem Hotelzimmer und hören alle Geräusche um sich herum und wünschen sich eine Möglichkeit, die Umgebungsgeräusche auszublenden, damit Sie die dringend benötigte Ruhe und Entspannung finden können.

Es gibt Hoffnung: Das iPhone verfügt über eine Funktion für weißes Rauschen. Hier erfährst du, wie du sie nutzen kannst.

Um Zeit zu sparen, sollten Sie wissen, dass weißes Rauschen alle Frequenzen enthält und häufig verwendet wird, um andere Geräusche zu überdecken.

Wenn Sie Hintergrundgeräusche ausblenden und Ihr iPhone als weißes Rauschen verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Sie müssen Hearing zu Ihrem Kontrollzentrum hinzufügen. Über das Kontrollzentrum haben Sie schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen, z. B. das Aufnehmen von Fotos, das Einschalten von Wi-Fi, die Steuerung Ihres Apple TV und in diesem Fall das Einschalten von weißem Rauschen. Um weißes Rauschen als Option im Kontrollzentrum zu erhalten, müssen Sie es in der App "Einstellungen" hinzufügen.

Öffnen Sie die App "Einstellungen" auf Ihrem iPhone. Suchen und finden Sie das Menü "Kontrollzentrum". Suchen Sie nach dem Steuerelement für "Hören" und fügen Sie es hinzu.

Hinweis: Um das Kontrollzentrum zu öffnen, wischen Sie von der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms nach unten. Um das Kontrollzentrum zu schließen, wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

Wenn Sie die Option "Hören" im Kontrollzentrum hinzugefügt haben, können Sie damit das weiße Rauschen einschalten. Klicken Sie im Kontrollzentrum auf die Option (Ohrensymbol), und wählen Sie unter "Hintergrundgeräusche" eine der folgenden Optionen aus: Gleichmäßiges Rauschen, helles Rauschen, dunkles Rauschen, Meer, Regen und Strom. Diese werden alle als weißes Rauschen bezeichnet und dienen dazu, Umgebungsgeräusche auszublenden.

Gehen Sie zum Kontrollzentrum. Wischen Sie in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms nach unten. Tippen Sie im Kontrollzentrum auf Hearing (Ohrensymbol). Wählen Sie einen Hintergrundsound aus dem Menü Lautsprecher von Hearing aus. Sie können die Lautstärke beliebig einstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Audiogerät anzuschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche "Hintergrundgeräusche" am unteren Rand auf "Ein" steht. Tippen Sie auf das Gerät, um es einzuschalten, wenn es ausgeschaltet ist.

Und das war's!

Wenn Sie das weiße Rauschen nicht über das Kontrollzentrum, sondern über die Seitentaste einschalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die App "Einstellungen" auf Ihrem iPhone. Suchen und finden Sie das Menü "Eingabehilfen". Wählen Sie "Audio/Visuell" (unter "Hören"). Wählen Sie "Hintergrundtöne" (Apples Bezeichnung für weißes Rauschen). Tippen Sie auf den Ein-/Ausschalter oben auf der Seite, um Hintergrundgeräusche zu aktivieren. Sie können dann die Lautstärke anpassen und die Option "Töne beim Sperren anhalten" aktivieren, wenn Sie dies wünschen. Wählen Sie unbedingt einen Sound aus, bevor Sie sich zurückziehen: Ausgeglichenes Rauschen

Helles Rauschen

Dunkles Rauschen

Meer

Regen

Strom

Nachdem Sie Ihre Einstellungen im obigen Schritt festgelegt haben, müssen Sie eine Verknüpfung für die Barrierefreiheit erstellen.

Öffnen Sie die App "Einstellungen" auf Ihrem iPhone. Suchen und finden Sie das Menü "Eingabehilfen". Scrollen Sie ganz nach unten und tippen Sie auf "Verknüpfung für Eingabehilfen" (unter "Allgemein"). Tippen Sie auf "Hintergrundtöne", um sie aus der Liste auszuwählen.

Wenn Sie den zweiten Schritt ausgeführt haben, wird Hintergrundgeräusche als Tastenkombination für die Eingabehilfen festgelegt, so dass Ihr bevorzugter Hintergrundsound immer dann abgespielt wird, wenn Sie dreimal auf die Seitentaste klicken, auch wenn der Bildschirm gesperrt ist. Sie können Hintergrundgeräusche auch dem Zurücktippen zuordnen, wenn Sie dies bevorzugen.

Mehr dazu finden Sie hier: Wie man das Apple-Logo des iPhone als Geheimtaste verwendet.

Nein! Du musst es in den Einstellungen so einstellen, dass es sich ausschaltet, wenn dein iPhone gesperrt ist (wie das geht, erklären wir oben). Also keine Sorge!

