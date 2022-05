Was ist das neueste iPhone-Modell und was bietet es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple stellt in der Regel jedes Jahr im September ein neues iPhone vor, und in der Regel gibt es mehr als ein Modell zur Auswahl. Jedes Jahr ändert sich die Nummer, aber die Nummer korreliert nicht mit dem Jahr, in dem es angekündigt wurde, was bedeutet, dass es ein wenig schwierig sein kann, zu wissen, welches das neueste iPhone ist.

Aber keine Sorge, wir sind hier, um zu helfen.

Das neueste und aktuellste iPhone ist das iPhone SE (2022), das im April 2022 auf den Markt kam. Es ist das Einsteiger-iPhone und hat ein anderes Design als die Flaggschiff-Modelle, da es sich für Touch ID statt Face ID entscheidet.

Wenn du dich fragst, welches das neueste iPhone mit Face ID ist, dann ist das neueste Modell das iPhone 13.

Die iPhone 13 Serie besteht aus vier Modellen - dem iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max - und sie wurden alle im September 2021 angekündigt.

Wir haben den Unterschieden zwischen den iPhone 13 Modellen einen ganzen Beitrag gewidmet, damit du herausfinden kannst, welches das richtige iPhone 13 Modell für dich ist, wenn du das neueste Modell haben möchtest.

Als kurze Zusammenfassung: Das iPhone 13 Pro und 13 Pro Max haben die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber in der Größe und im Display. Das Gleiche gilt für das iPhone 13 mini und das iPhone 13, wobei die Unterschiede lediglich in der Größe und der Bildschirmgröße liegen.

Die Pro-Modelle bieten jedoch zusätzliche Funktionen gegenüber den Standard-iPhone-13-Modellen, darunter eine hochwertigere Verarbeitung, ein Display mit schnellerer Bildwiederholrate, größere Batterien, ein drittes Kameraobjektiv, einen LiDAR-Sensor, verschiedene Speicheroptionen und eine andere GPU.

Wir haben auch einen ausführlichen Artikel darüber, wie sich die iPhone 13-Modelle von den iPhone 12- und iPhone 11-Modellen unterscheiden, falls du dich zwischen den neuen und älteren Modellen entscheiden musst. Das können Sie hier nachlesen.

Während Sie bei Apple natürlich die neuesten iPhone-Modelle kaufen können - das sind, wie bereits erwähnt, derzeit die iPhone 13-Modelle - sind auch einige der älteren Modelle noch bei Apple und anderswo erhältlich.

Apple vertreibt die folgenden Modelle:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone SE (2022)

Alles über die einzelnen iPhone-Modelle und wie sie im Vergleich zu den anderen Modellen abschneiden, erfährst du in unserem separaten Beitrag, in dem wir erörtern, welches iPhone am besten zu dir passen könnte.

Das nächste Apple iPhone wird voraussichtlich iPhone 14 heißen und im September 2022 vorgestellt werden. Es wird voraussichtlich wieder vier Modelle geben, allerdings kein iPhone 14 mini. Gerüchten zufolge wird es ein iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max geben.

Alle Gerüchte rund um das iPhone 14 und das iPhone 14 Max kannst du in unserem separaten Beitrag nachlesen. Wir haben auch einen Beitrag über das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

