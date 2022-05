Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einem Jahrzehnt, in dem alle iPhone-Geräte mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet waren, erwägt Apple Berichten zufolge, diesen durch einen USB-C-Anschluss zu ersetzen.

Bloomberg hat behauptet, dass das Unternehmen aus Cupertino jetzt iPhone-Geräte testet, die den Lightning-Anschluss gegen USB-C austauschen. Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass die Umstellung in der diesjährigen iPhone-Produktpalette zu sehen sein wird. Die Umstellung auf USB-C wird wahrscheinlich frühestens im Jahr 2023 erfolgen", so Mark Gurman von Bloomberg.

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der dafür bekannt ist, dass er Apples Produkt-Roadmap genau vorhersagen kann, hat kürzlich ebenfalls vermutet, dass Apple den Lightning-Anschluss in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 zugunsten von USB-C aufgeben wird.

(1/2)

Meine jüngste Umfrage zeigt, dass das neue iPhone in der zweiten Jahreshälfte 2023 den Lightning-Anschluss aufgeben und zum USB-C-Anschluss wechseln wird. USB-C könnte die Übertragungs- und Ladegeschwindigkeit des iPhones in Hardware-Designs verbessern, aber die endgültigen Spezifikationsdetails hängen noch von der iOS-Unterstützung ab - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Das iPhone 2023 wird nicht das erste Apple-Gerät sein, das mit USB-C kommt. Apple bietet es bereits beim iPad Pro, iPad Air und iPad Mini an, da USB-C schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht.

Warum hat Apple so lange damit gewartet, USB-C für das iPhone in Erwägung zu ziehen, vor allem, weil es Jahre her ist, seit die Technologie populär wurde? Nun, Gurman verwies auf einen Vorschlag der Europäischen Union, wonach viele Geräte, darunter auch Telefone, mit USB-C ausgestattet werden müssten. Gurman sagte ausdrücklich, dass diese Gesetzgebung ein Hauptgrund" für Apples Wechsel zu USB-C war.

Oh, und erinnern Sie sich an das portlose iPhone, mit dessen Entwicklung Apple angeblich begonnen hat? Der Bericht von Bloomberg hat den Anschein erweckt, dass dies in nächster Zeit nicht der Fall sein wird.

Schreiben von Maggie Tillman.