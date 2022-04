iPhone 14 Pro Leak zeigt Display mit Pill-and-Hole-Design

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Über das nächste iPhone von Apple, vermutlich die iPhone-14-Serie, gibt es bereits zahlreiche Gerüchte. Es wird erwartet, dass die Pro-Modelle neue Displays mit einem pillenförmigen Ausschnitt und einem Loch für die Face-ID-Sensoren und die Frontkamera haben werden. Jetzt ist ein echtes Bild der neuen Telefone online aufgetaucht.

Auf der chinesischen Social-Media-Webseite Weibo (via @SaranByte auf Twitter und berichtet von 9to5Mac) sind Frontglasscheiben für alle vier iPhone 14 Modelle aufgetaucht. Das durchgesickerte Bild zeigt nicht nur das Pill-and-Hole-Design für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, sondern auch dünnere Ränder und ein höheres Seitenverhältnis für diese Geräte. Das Bild zeigt auch, dass die Standard-iPhone 14- und iPhone 14 Max-Modelle die gleiche Aussparung wie die iPhone 13-Modelle haben werden. Dieses Bild ist nicht bestätigt, aber es stimmt mit früheren Leaks überein, die wir bisher aufgespürt haben.

iPhone 14-Frontplatten sind auf Weibo durchgesickert - hier die wichtigsten Änderungen:

1) dünnere Ränder bei den Pro-Modellen, wie von anderen Quellen berichtet

2) das Seitenverhältnis ist auch bei den Pro-Modellen leicht unterschiedlich (19,5:9 zu 20:9); dies deckt sich mit dem Bericht von 9to5Mac über höhere Displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP- Saran (@SaranByte) April 28, 2022

Zu den weiteren Gerüchten über das iPhone 14 Pro gehören eine 48-Megapixel-Rückkamera, eine verbesserte Frontkamera mit Autofokus und mehr. Weitere Gerüchtefinden Sie in Pocket-lint's Leitfaden zum kommenden iPhone 14.

Apple veröffentlicht seine neuen iPhone-Flaggschiff-Modelle in der Regel im September und normalerweise am zweiten Dienstag des Monats. Das ist schon seit einigen Jahren so - zumindest, wenn man das Jahr 2020 außer Acht lässt. Unter der Annahme, dass Apple diese Strategie beibehält, ist es möglich, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Max am 13. September 2022 angekündigt werden. Wenn wir richtig liegen, würden wir erwarten, dass die Vorbestellungen für die iPhone 14 Modelle am Freitag nach der Ankündigung, also am 16. September, beginnen und die Verfügbarkeit dann wahrscheinlich am 23. September 2022. Aber das sind natürlich nur Vermutungen.

Natürlich ist noch nichts bestätigt, und das wird auch in den nächsten Monaten nicht der Fall sein, aber das wäre das Datum, das wir uns im Kalender anstreichen würden.

Schreiben von Maggie Tillman.