Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple die iPhone 14 Serie noch in diesem Jahr vorstellen wird, aber basierend auf dem neuesten Leak wird es eine größere Differenzierung zwischen dem Standard- und dem Pro-Modell geben und die Hinweise deuten weiterhin darauf hin, dass wir kein Mini-Modell sehen werden.

Mark Gurman von Bloomberg, der eine exzellente Erfolgsbilanz hat, wenn es um Apple-Leaks geht, hat in der neuesten Ausgabe seines Newsletters Power On gesagt, dass wir in diesem Jahr ein 6,7-Zoll-Standard-iPhone 14 sehen werden und nicht ein 5,4-Zoll-iPhone mini.

Er behauptet, dass das iPhone 14 Line-Up ein 6,1-Zoll iPhone 14, ein 6,7-Zoll iPhone 14 Max, ein 6,1-Zoll iPhone 14 Pro und ein 6,7-Zoll iPhone 14 Pro Max umfassen wird. Gurman bekräftigt auch frühere Gerüchte, dass die Standard-iPhone-14-Modelle mit dem gleichen A15 Bionic-Chip wie die iPhone-13-Modelle laufen werden, während die iPhone-14-Pro-Modelle einen Sprung auf den A16 Bionic erleben werden.

Wie bereits in der Vergangenheit spekuliert wurde, wird das allgemeine Design der iPhone 14-Modelle voraussichtlich dem der iPhone 13-Modelle ähneln, während die Pro-Modelle eine neue Aussparung erhalten werden. Gurman sagt auch, dass die Pro-Modelle eine neue Hauptkamera erhalten werden, die mit einem 48-Megapixel-Sensor ausgestattet sein wird, während die Standard-iPhone-14-Modelle weiterhin den 12-Megapixel-Sensor der iPhone-13-Modelle verwenden werden.

Außerdem behauptet Gurman, dass Apple daran arbeitet, das iPhone mit einer Satellitenverbindung auszustatten, und dass es dieses Mal fertig sein könnte. Er erwähnt auch, dass er gehört hat, dass dies auch für die Apple Watch kommen könnte, ist sich aber nicht sicher, ob dies für die Modelle 2022 oder 2023 sein würde.

