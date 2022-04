Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das iPhone und das iPad von Apple haben einige großartige Funktionen in ihre Software integriert. Einige dieser Funktionen sind offensichtlich und leicht zu finden, andere sind ein wenig versteckter.

Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie von Ihrem iPhone direkt auf Ihr iPad kopieren und einfügen können? Oder dass du dein iPhone so einrichten kannst, dass es eine von dir festgelegte Tastenkombination ausführt, wenn du doppelt oder dreifach auf die Rückseite tippst? Es gibt auch eine Möglichkeit, alle Safari-Tabs in einem Rutsch zu schließen und ein Dokument nur mit dem iPhone zu scannen.

Wir haben einen separaten Beitrag über Tipps und Tricks, in dem Sie mehr erfahren können, sowie Tipps und Tricks zur Kamera für Besitzer eines iPhone 13 Pro, aber hier konzentrieren wir uns auf einen cleveren Trick namens "Visuelles Nachschlagen", mit dem Sie weitere Informationen aus einem Bild in der Fotos-App herausfinden können.

Mit der Funktion "Visuelles Nachschlagen" können Sie mehr Informationen über beliebte Sehenswürdigkeiten, Kunstwerke, Pflanzen, Blumen, Haustiere und andere Objekte auf Ihren Fotos erfahren.

Wenn Sie z. B. ein Foto von einem Hund oder einer Katze machen, aber nicht wissen, um welche Rasse es sich handelt, kann Visual Look Up Ihnen das sagen. Das Gleiche gilt für bekannte Wahrzeichen wie das London Eye sowie für Blumen, Pflanzen und andere Objekte.

Visual Look Up ist nicht fehlerfrei und liegt vielleicht nicht immer zu 100 Prozent richtig - unser Hund ist zum Beispiel ein Mastador, aber es zeigt Informationen über Vizslas und Labradore an -, aber es ist sehr praktisch für Pflanzen und auch für Wahrzeichen.

Visual Look Up ist eine Funktion, die mit iOS 15.4 und iPadOS 15.4 eingeführt wurde. Du brauchst also ein kompatibles iPhone oder iPad mit dieser Software. Befolgen Sie diese Schritte, um Visual Look Up zu verwenden:

Nehmen Sie ein Foto der Sehenswürdigkeit, des Haustiers, der Blume, der Kunst oder eines anderen Objekts auf, zu dem Sie weitere Informationen wünschen. Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone Öffnen Sie das Foto, zu dem Sie weitere Informationen wünschen Wenn Visual Look Up verfügbar ist, sehen Sie unten auf dem Bildschirm ein "i" in einem Kreis mit zwei Sternen daneben Tippen Sie auf dieses Symbol, damit unten weitere Informationen zum Bild angezeigt werden. Oben auf der Informationskarte wird dann z. B. "Nachschlagen - Hund" oder "Nachschlagen - Pflanze" angezeigt. Tippen Sie darauf, um Ergebnisse und weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie diese Schritte für eine beliebte Sehenswürdigkeit befolgen, wird Apple Maps unter Siri Wissen in den Ergebnissen angezeigt, und Sie erhalten nicht nur eine Wegbeschreibung zu der Sehenswürdigkeit von Ihrem Standort aus, sondern auch die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Praktisch.

Visual Look Up ist nicht in allen Regionen verfügbar und es werden nicht alle Sprachen unterstützt. Du brauchst außerdem ein iPhone mit iOS 15.4 oder neuer oder ein iPad mit iPadOS 15.4 oder neuer und dein iPad oder iPhone muss mit dem A12 Bionic Chip oder neuer ausgestattet sein, damit die Funktion funktioniert.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Geräte, die Visual Look Up unterstützen:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Air (3. Generation und später)

iPad mini (5. Generation und neuer)

iPad Pro 11-Zoll (2018 und später)

iPad Pro 12,9-Zoll (2018 und später)

iPad (8. Generation und später)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Sprachen, die Visual Look Up unterstützen.

Englisch (Vereinigte Staaten)

Englisch (Australien)

Englisch (Kanada)

Englisch (Indonesien)

Englisch (Singapur)

Englisch (Vereinigtes Königreich)

Französisch (Frankreich)

Deutsch (Deutschland)

Italienisch (Italien)

Spanisch (Spanien)

Spanisch (Mexiko)

Spanisch (Vereinigte Staaten)

