(Pocket-lint) - Apple veröffentlicht die nächste Generation der iPhone-Reihe in der Regel im Herbst. Sie wird in der Regel zusammen mit aktualisierten Versionen von iOS und iPadOS angekündigt, den Betriebssystemen, die für iPhone und iPadentwickelt wurden .

Im September 2021 kündigte Apple beispielsweise iOS 15 und iPadOS 15 an. In diesem Jahr werden also iOS 15 und iPadOS 15 erwartet. Diese Updates dürften sehr ähnlich sein, mit dem Hauptunterschied, dass eines für das iPhone und das andere für iPads mit größerem Bildschirm gedacht ist. Hier erfahren Sie alles, was Sie über iOS 16 wissen müssen. Wir fassen die Details zusammen, sobald sie durchsickern. Und wir fügen unsere persönliche Wunschliste hinzu.

Enthüllungsdatum: Wahrscheinlich auf der WWDC im Juni 2022

Wahrscheinlich auf der WWDC im Juni 2022 Veröffentlichungsdatum: Voraussichtlich September 2022

Normalerweise kündigt Apple ein größeres Software-Update für das iPhone auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC an und veröffentlicht unmittelbar danach eine Entwickler-Beta. Danach folgt eine öffentliche Beta-Version, die jeder testen kann. Die offizielle Version für neuere iPhone-Modelle wird in der Regel erst im September veröffentlicht - zur gleichen Zeit wie das nächste iPhone. Letztes Jahr zum Beispiel veröffentlichte Apple iOS 15 am 20. September (also etwa eine Woche nach dem iPhone 13 Event). Sollte das iPhone 14-Event von Apple im September stattfinden, wie es bei iPhone-Events üblich ist, würde iOS 16 vermutlich eine Woche später veröffentlicht werden.

Sie können die neuesten öffentlichen Betas von iOS und iPadOS in weniger als fünf Minuten installieren. Stellen Sie nur sicher, dass Sie zuerst dem Beta-Software-Programm von Apple beitreten, dann können Sie die Betas zum Testen installieren. Pocket-lint hat eine ausführliche Anleitung, die erklärt, wie man die öffentliche iOS-Beta installiert, falls Sie zusätzliche Hilfe benötigen. Denken Sie daran, dass die öffentliche Beta von iOS 16 noch nicht verfügbar ist. Sie wird wahrscheinlich im Sommer nach dem Betatest für Entwickler veröffentlicht.

iOS 16 Kompatibilität: Wahrscheinlich iPhone 7 und höher

Obwohl Apple jedes Jahr größere Software-Updates für iOS veröffentlicht, versucht das Unternehmen sicherzustellen, dass auch ältere iPhone-Modelle unterstützt werden. So funktioniert iOS 15 beispielsweise problemlos auf dem iPhone 6S von 2015 und neuer. Laut der französischen Website iPhoneSoft wird iOS 16 jedoch nur iPhone-Modelle unterstützen, die über einen A10-Prozessor oder höher verfügen. Das ist das iPhone 7 und höher. Insbesondere das iPhone 6S, 6S Plus und das iPhone SE 2016 sind nicht kompatibel.

Hinweis: iPhoneSoft sagte auch, dass iPadOS 16 "wahrscheinlich" nicht mit dem iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2 oder dem 9,7-Zoll und 12,9-Zoll iPad Pro kompatibel sein wird.

Im Moment ist wenig über iOS 16 bekannt, weil es noch nicht verfügbar ist. Nur ein paar Dinge sind über die Software durchgesickert - aber bitte nimm das alles mit Vorsicht, bis Apple iOS 16 offiziell ankündigt.

LeaksApplePro berichtete, dass iOS 16 "große Widgets" einführen soll. Es hat sogar ein Bild getwittert, auf dem Apps in größeren Quadraten und Rechtecken angezeigt werden. Es gibt jedoch auch Kritiker dieses Bildes.

EXKLUSIV: iOS 16.

Bereiten Sie sich auf interaktive Widgets vor! Apple arbeitet jetzt intern an diesen "großen Widgets" namens InfoShack.

Wir werden Ihnen bald mehr darüber erzählen. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw- LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022

Gerüchten zufolge könnte das iPhone 14 eine Funktion zur Erkennung von Autounfällen haben, die feststellt, wann ein Zusammenstoß stattgefunden hat und automatisch den Notdienst anruft. Dies wäre vermutlich eine Funktion von iOS 16.

Pocket-lint wird diesen Leitfaden mit einer Wunschliste von Funktionen aktualisieren, die sich das Redaktionsteam der Seite wünscht - aber in der Zwischenzeit gibt es hier eine Funktion, die sich der Autor dieses Artikels für iOS 16 entweder wünscht oder erwartet:

Der Twitter-Leaker DylanDKT hat behauptet, dass das iPhone 14 Pro eine pillenförmige Aussparung für die Frontkamera haben wird und dass der Großteil von Apples Face ID-Technologie unter dem Display verborgen sein wird, anstatt eine große Aussparung zu verwenden. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat letztes Jahr zum ersten Mal gesagt, dass die Modelle iPhone 14 Pro und 14 Pro Max ein Lochdesign haben werden. Kuo behauptete auch, dass Apple plant, Touch ID in Form eines Fingerabdruckscanners unter dem Display wieder einzuführen, aber das wird nicht vor 2023 passieren. Wenn Apple Face ID unter dem Bildschirm einführen würde, dann würde das bedeuten, dass iOS es unterstützen müsste.

Wir hoffen, dass iOS 16 Face ID unterstützt und dass die nächste iPhone-Serie mit der entsprechenden Hardware ausgestattet ist, um eine solche Funktion zu ermöglichen. Wir würden uns gerne von der Aussparung verabschieden und die Bildschirmfläche zurückbekommen.

Es gibt Gerüchte, dass pple an einem AR/VR-Headset namens Apple Glasses arbeitet. Es könnte sogar noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Wenn das stimmt, könnte iOS 16 integrierte Unterstützung für Augmented-Reality-Erlebnisse bieten, die speziell für das Headset entwickelt wurden. Vielleicht wird Apple sein AR/VR-Headset auch zusammen mit iOS 16 auf der Worldwide Developers Conference im Juni vorstellen. Dies würde Entwicklern die Zeit geben, Apps für Apple Glasses zu entwickeln.

Apple hat jedoch nicht bestätigt, dass Apple Glasses kommen werden, daher ist dies zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Obwohl Hardware-Ankündigungen auf der WWDC immer seltener werden, kann man nur hoffen!

