Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat zwar bereits ein iPhone für 2022 angekündigt, aber das wird nicht das einzige Modell sein, das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Keine Sorge, das Unternehmen ist nicht zu Touch ID zurückgekehrt und hat die Face ID-Modelle weggeschmissen. Stattdessen werden diese Modelle nur etwas später erscheinen.

Neben dem bereits angekündigten iPhone SE (2022) wird es voraussichtlich vier weitere iPhone-Modelle geben. Dabei soll es sich um das iPhone 14 und das iPhone 14 Max handeln, zusammen mit den Pro-Modellen dieser Geräte. Ja, das bedeutet, dass das iPhone mini für dieses Jahr tot sein könnte.

Wir haben die Gerüchte um das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in einem separaten Beitrag behandelt, aber hier konzentrieren wir uns auf das normale iPhone 14 und iPhone 14 Max. Das ist alles, was wir bis jetzt gehört haben.

13. September 2022?

Ab $799/£779/€909?

Apple veröffentlicht seine neuen iPhone-Flaggschiff-Modelle in der Regel im September und normalerweise am zweiten Dienstag des Monats. Das ist schon seit einigen Jahren so - zumindest, wenn man das Jahr 2020 außer Acht lässt.

Wenn Apple diese Strategie beibehält, ist es möglich, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Max am 13. September 2022 vorgestellt werden. Natürlich ist noch nichts bestätigt, und das wird auch in den nächsten Monaten nicht der Fall sein, aber das wäre das Datum, das wir uns vorerst im Kalender anstreichen würden.

Wenn wir Recht haben, werden die Vorbestellungen für die iPhone 14-Modelle voraussichtlich am Freitag nach der Ankündigung, also am 16. September, eröffnet, und die Verfügbarkeit wird dann wahrscheinlich am 23. September 2022 sein. Dies sind jedoch vorerst nur Vermutungen.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass das iPhone 14 in etwa so viel kostet wie das iPhone 13, nämlich 799 €/£779 €/909 €. Wir gehen davon aus, dass das iPhone 14 Max etwa £100/$100/€100 mehr kosten wird, wie das iPhone 13 Pro Max im Vergleich zum iPhone 13 Pro und wie das iPhone 13 im Vergleich zum iPhone 13 mini. Ob der Startpreis für das iPhone 14 sinkt, wenn es in diesem Jahr wirklich kein Mini-Modell gibt, bleibt abzuwarten, obwohl wir bezweifeln, dass es viel sein wird, wenn es so ist.

Kerbe

IP68 eingestuft

Flache Kante

Gerüchten zufolge sollen die Apple iPhone 14 Modelle ein ähnliches Design wie ihre Vorgänger haben, mit einer Aussparung am oberen Rand des Displays. Es gibt mehrere Berichte über die iPhone 14 Pro-Modelle, die einen pillenförmigen Ausschnitt am oberen Rand des Displays haben, aber es wird vermutet, dass die Standard-iPhone 14-Modelle die Kerbe behalten werden, die wir bei den iPhone 13-Modellen gesehen haben.

Für die iPhone 14-Modelle wird wieder ein Flat-Edge-Design erwartet, und es wird wahrscheinlich ein Aluminiumrahmen mit einer Glasrückseite sein, anstatt Edelstahl und Glas, wie es bei den Pro-Modellen wahrscheinlich ist.

Es wird außerdem erwartet, dass die iPhone 14-Modelle nach IP68 wasser- und staubgeschützt sind und in verschiedenen Farbvarianten angeboten werden. Einige Variationen im Vergleich zu den 2021er-Modellen sind wahrscheinlich, aber im Moment ist noch nicht klar, welche.

6,1-Zoll und 6,7-Zoll

ProMotion-Displays

Kein 5,4-Zoll-Modell

Den Gerüchten zufolge wird es im Jahr 2022 ein iPhone 14 und ein iPhone 14 Max geben, und nicht ein iPhone 14 mini und ein iPhone 14. Es wird behauptet, dass das iPhone 14 ein 6,1-Zoll-Display wie das iPhone 13 haben wird, während das iPhone 14 Max ein 6,7-Zoll-Display haben wird, was es mit dem iPhone 13 Pro Max-Modell in Einklang bringt und daher wahrscheinlich die gleiche Größe wie das iPhone 14 Pro Max hat.

Berichten zufolge könnten die Standardmodelle Apples ProMotion 120Hz Bildwiederholrate erhalten. Ursprünglich war die Rede davon, dass Touch ID unter dem Display platziert wird, um mit Face ID zusammenzuarbeiten, obwohl neuere Gerüchte darauf hindeuten, dass dies in diesem Jahr nicht der Fall sein wird.

A15 Bionic, 5G

6 GB RAM

64GB Basismodell?

Es wurde angedeutet, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Max bis 2022 kein Prozessor-Upgrade erhalten werden. Sie bleiben auf dem A15 Bionic Chip, der alle iPhone 13 Modelle antreibt, anstatt auf den A16 zu wechseln, den die iPhone 14 Pro Modelle voraussichtlich erhalten werden.

Berichten zufolge werden alle iPhone 14-Modelle über 6 GB RAM verfügen und wir wissen, dass sie alle 5G-kompatibel sein werden, da alle iPhones, einschließlich des Einstiegsmodells iPhone SE (2022), seit den iPhone 12-Modellen kompatibel sind.

Was die Speicherkapazität angeht, so ist es wahrscheinlich, dass die iPhone 13-Modelle mit 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich sein werden. Die iPhone 14-Modelle werden wahrscheinlich dasselbe bieten, obwohl es einige Berichte gibt, dass das Basismodell bei 64 GB beginnen könnte.

Alle iPhone 14 Modelle werden zweifelsohne mit iOS 16 laufen, über das wir im Juni auf der WWDC mehr erfahren werden. In unserem separaten Beitrag dazu finden Sie alle bisher bekannten Details.

Dual-Kamera wahrscheinlich

Es gibt noch nicht viele Gerüchte über die Kameras des iPhone 14, aber es wird erwartet, dass sie wie bei den Vorgängermodellen eine doppelte Rückkamera haben werden.

Das iPhone 13 mini und das iPhone 13 verfügen über eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkel-Kamera, aber ihnen fehlt das Teleobjektiv der Pro-Modelle sowie eine Reihe von Funktionen. Es ist wahrscheinlich, dass die iPhone 14-Modelle ebenfalls einen Haupt- und Ultraweitwinkel-Sensor auf der Rückseite haben werden, aber keinen Teleobjektiv-Sensor und wir würden auch erwarten, dass sie nicht die gleichen Funktionen wie die iPhone 14 Pro-Modelle bieten.

Im Moment sind die Details jedoch noch sehr dünn gesät.

Dies ist alles, was wir bisher über das iPhone 14 und iPhone 14 Max gehört haben.

DerBranchenanalyst Ming-Chi Kuo hatte zuvor vorausgesagt, dass Apple irgendwann den Schritt machen würde, sowohl Touch ID unter dem Display als auch Face ID anzubieten, und während er nicht glaubte, dass dies vor 2023 passieren würde, twitterte er dann, dass er nicht glaubt, dass es jetzt überhaupt passieren wird.

Der Tippgeber Shadow Leak hat die erwarteten Displaygrößen und einige Spezifikationen für die Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Proenthüllt.

DerBranchenanalyst Ming-Chi Kuo behauptet, dass die Standard-iPhone-14-Modelle den A15-Chipsatz behalten werden, während die iPhone-14-Pro-Modelle auf den A16-Chip umsteigen werden.

Das iPhone 14 könnte dank eines neuen 5G-Chipsatzes einen willkommenen Schub in Sachen Akkulaufzeit bekommen, heißt es. Dadurch wird winziger Platz für eine höhere Akkukapazität frei.

In einer Research Note von Haitong International Securities (via MacRumours) sagt Analyst Jeff Pu, dass alle vier iPhones des Jahres 2022 mit einem Display mit 120Hz Bildwiederholrate und 6GB RAM ausgestattet sein werden.

Laut dem Analysten Ross Young wird Apple ein Stanzlochsystem verwenden, das aus zwei Aussparungen besteht: einer pillenförmigen und einer runden. Es wird auch vermutet, dass die kleinere dieser beiden Aussparungen nicht unsichtbar sein wird. Mit anderen Worten: Es wird wie ein seitlich in das Display geschnittenes "i" aussehen.

Wie dasWall Street Journal berichtet, arbeitet Apple an einer neuen Funktion für das iPhone und die Apple Watch, die erkennen kann, ob man einen Autounfall hatte und automatisch den Notdienst anruft.

Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass das iPhone 14 ein neues Design erhalten wird und bestätigt damit Berichte, wonach das Unternehmen auf eine Lochkamera umsteigen wird.

Apple hat ein Patent erhalten, das darauf hindeutet, dass das Unternehmen Touch ID unter dem Display erforscht. In der Einreichung beschreibt Apple, wie der Bildsensor beim aktuellen iPhone-Design neben dem Display angebracht ist und nicht in das Display eingebettet ist. Der Kern des Patents beschreibt, wie dieser Bildsensor mit dem Display verbunden werden könnte, um die nächste Iteration von Touch ID zu ermöglichen.

Schreiben von Britta O'Boyle.