Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt so viele tolle Tipps und Tricks, die in die Software von Apple iPhone und iPad integriert sind. Einige von ihnen sind etwas versteckter - nicht unbedingt absichtlich, aber sie befinden sich in Menüs, auf die man nicht so häufig stößt -, während andere fast so offensichtlich sind, dass man sie völlig übersieht.

Eine der versteckteren Funktionen ist die Möglichkeit, die Rückseite des iPhones als Tastenkombination zu verwenden, während eine der offensichtlicheren Funktionen z. B. darin besteht, alle offenen Safari-Tabs auf einmal zu schließen oder ein Dokument zu scannen.

Es gibt aber noch eine weitere offensichtliche Funktion (wenn man sie überhaupt kennt), die wir für Benutzer mit einem iPhone und einem iPad oder Mac absolut lieben. Wusstest du, dass du mit deinen Fingern oder ein paar Fingertipps direkt von deinem iPhone auf dein iPad kopieren kannst - oder umgekehrt? Ja, wir wissen es, aufregend, nicht wahr? Offiziell heißt das Universal Clipboard, aber hier ist, wie es funktioniert.

Bevor du das ausprobierst, musst du sicherstellen, dass sowohl dein iPhone als auch dein iPad oder Mac mit derselben Apple ID verknüpft sind. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass alle Geräte mit Wi-Fi verbunden sind und sich in Bluetooth-Reichweite (ca. 10 Meter) zueinander befinden.

Die Weitergabe muss ebenfalls aktiviert sein (Einstellungen > Allgemein > AirPlay & Weitergabe / Systemeinstellungen > Allgemein) und Bluetooth muss ebenfalls aktiviert sein. Die Softwareanforderungen sind iOS 10 und höher für das iPhone, iPadOS 13 für das iPad und macOS 10.12 oder höher für den Mac.

Suchen Sie auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac das, was Sie kopieren möchten. Das kann zum Beispiel ein Text oder ein Foto sein. Wähle den Text aus und drücke im Menü auf "Kopieren" oder drücke mit drei Fingern auf ein Foto und du siehst "Kopieren" oben auf deinem Display auf dem iPhone und iPad. Wenn du etwas ausschneiden willst, drückst du zweimal mit drei Fingern zu.

Sobald sich das zu Kopierende in der Zwischenablage befindet, nimmst du dein anderes Gerät, z. B. ein iPhone oder iPad. Tippen Sie entweder einmal auf und wählen Sie "Einfügen" aus dem Pop-up-Menü. Oder drücken Sie drei Finger auf, um einzufügen. Wenn Sie ein Foto von Ihrem iPhone kopiert haben, können Sie es zum Beispiel in Notizen auf Ihrem iPad oder in eine neue E-Mail einfügen.

Das war's, alles erledigt. Denken Sie nur daran, dass Sie das Ausschneiden, Kopieren oder Einfügen innerhalb eines kurzen Zeitraums vornehmen müssen.

Schreiben von Britta O'Boyle.