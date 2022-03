Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit langem wird gemunkelt, dass Apple in einem zukünftigen iPhone-Modell sowohl Touch ID als auch Face ID als biometrische Sicherheitstechnologie anbieten könnte, wobei Touch ID unter das Display verlegt werden soll, obwohl der neueste Bericht darauf hindeutet, dass dies doch nicht der Fall sein wird.

Seit Apple den Fingerabdrucksensor Touch ID bei seinen Flaggschiffen aufgegeben hat und stattdessen Face ID als biometrische Entsperrungstechnologie anbietet, gibt es immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr des Sensors unter das Display.

Obwohl die meisten Android-Geräte heute standardmäßig einen Fingerabdrucksensor unter dem Display anbieten, hat Apple diesen Weg noch nicht beschritten. Selbst bei Geräten ohne Home-Button, wie dem iPad Air (2022) und dem iPad mini 6, befindet sich Touch ID im Einschaltknopf und nicht unter dem Display.

Der Branchenanalyst Ming-Chi Kuo hatte zuvor vorausgesagt, dass Apple irgendwann den Schritt machen würde, sowohl Touch ID unter dem Display als auch Face ID anzubieten, und während er nicht glaubte, dass dies vor 2023 passieren würde, hat er getwittert, dass er nicht glaubt, dass es jetzt überhaupt passieren wird.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Stattdessen glaubt Kuo nun, dass die Möglichkeit, Face ID mit einer Maske zu verwenden - eine Funktion, die mit iOS 15.4 eingeführt wurde - "bereits eine großartige Biometrielösung" ist und daher scheint Kuo zu glauben, dass Touch ID unter dem Display nicht mehr notwendig ist.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um Vorhersagen, so dass man sie sicherlich nicht als Evangelium nehmen kann, aber es gibt vielleicht einige Gründe für das, was Kuo sagt, auch wenn Face ID manchmal noch seine Ärgernisse hat. Alle Gerüchte rund um das iPhone 14 und was mit den Geräten noch zu erwarten ist, können Sie in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.