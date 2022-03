Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird keine iPhones mehr reparieren, die als verloren oder gestohlen gemeldet wurden.

Das geht zumindest aus einem internen Memo des Unternehmens hervor, das MacRumors einsehen konnte. Sowohl Apple Stores als auch autorisierte Apple Service Provider werden nun benachrichtigt, wenn sie ein iPhone-Modell erhalten, das als vermisst oder gestohlen gemeldet wurde.

Jeder, der an einem solchen Gerät arbeitet, wird angewiesen, die Reparatur abzulehnen, sobald die Warnung in der globalen GSMA Device Registry-Datenbank auftaucht, was ein neuer Schritt im aktuellen Protokoll ist.

Derzeit können Apple Stores und AASPs eine Reparatur nur ablehnen, wenn Find My aktiv ist und vom Kunden nicht deaktiviert werden kann, da dies oft ein Indikator dafür ist, dass das betreffende Telefon nicht dem Kunden gehört.

Da Find My die Funktion aber möglicherweise gar nicht erst für das iPhone eingerichtet hat, erhöht diese neue Maßnahme die Sicherheit etwas. Damit wird es für Diebe natürlich schwieriger, ein gestohlenes iPhone zu reparieren und weiterzuverkaufen.

Das alles folgt natürlich auf eine ganze Reihe von Änderungen für diejenigen, die ein iPhone verloren oder beschädigt haben.

Im September fügte das Unternehmen seiner britischen AppleCare+ Garantie einen Diebstahl- und Verlustschutz hinzu, und im November wurde die Apple Self Service Repair eingeführt.

Nutzer, die Find My eingerichtet haben, können ein verlorenes iPhone jetzt auch orten, wenn es ausgeschaltet ist.

Mit etwas Glück wird die Möglichkeit, ein gestohlenes oder verlorenes iPhone weiterzuverkaufen oder zu benutzen, bald der Vergangenheit angehören, und Schritte wie diese werden sich wahrscheinlich als ein großer Schritt in diese Richtung erweisen.

Schreiben von Conor Allison.