(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Z Fold 3 bietet bereits eine Kamera unter dem Display, aber es wurde angedeutet, dass die Technologie in Zukunft erweitert wird, wobei das Galaxy Z Fold 5 und möglicherweise das Apple iPhone 15 Pro davon profitieren werden.

Wie das koreanische Nachrichtenportal The Elec(via Slashgear) berichtet, arbeitet Samsung an einer Display-Technologie der nächsten Generation, die es ermöglicht, nicht nur Kamerasysteme, sondern auch biometrische Systeme unter dem Display zu platzieren.

Es heißt, dass die Technologie unter dem Bildschirm unsichtbar bleiben wird, wenn sie nicht benutzt wird, und sie wird einen Schritt weiter gehen als das aktuelle Galaxy Z Fold 3, das nur eine Selfie-Kamera unter dem Bildschirm hat. Im Moment sind Kameras unter dem Bildschirm, oder UPCs, wie sie manchmal genannt werden, eine neue Technologie, die sich noch in der Entwicklung befindet.

Es wurde bereits behauptet, dass Apple auch diese Art von Technologie in Betracht zieht, bei der nicht nur die Frontkamera, sondern auch Face ID und Touch ID unter dem Display platziert werden. Face ID erfordert jedoch ein sehr hohes Maß an Lichtdurchlässigkeit, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erreichen, an die die Nutzer gewöhnt sind.

Der Bericht von Elec legt nahe, dass Samsung und sein Partner OTI Lumionics an einem Kathodenmuster arbeiten, das es ermöglichen soll, dass das gesamte Blatt transparent bleibt und ein Maximum an Licht durchlässt. Wenn dies geschieht, sollte die Technologie theoretisch so weit fortgeschritten sein, dass sowohl Samsung als auch Apple sie nutzen können.

Der Bericht deutet jedoch darauf hin, dass es noch ein paar Jahre dauern wird und es sich hier nur um Gerüchte handelt, also bleiben Sie dran, denn die Dinge könnten sich noch ändern.

Schreiben von Britta O'Boyle.