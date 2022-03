iPhone 14 Pro CAD-Renderings zeigen Pillen- und Lochkameras

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Renderbilder des angeblichen iPhone 14 Pro sind online aufgetaucht und zeigen einige Designänderungen für Apples nächstes Flaggschiff.

Basierend auf CAD-Design-Spezifikationen, zeigen die Renderings die Pille und Lochstanzung Kameraausschnitte auf der Vorderseite - eine Abkehr von der Kerbe, die in der Linie für viele Jahre verwendet wurde.

Die pillenförmige Aussparung wird Berichten zufolge die Face ID-Sensoren beherbergen, während die Lochung für eine Selfie-FaceTime-Kamera vorgesehen ist.

In Bezug auf andere Details, wird der Bildschirm weiterhin 6,1-Zoll, wie auf dem Apple iPhone 13 Pro gefunden werden.

Was die Tasten und die rückwärtige Kameraeinheit betrifft, ist alles beim Alten geblieben. Das Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite wird die gleiche Form und Konfiguration haben, während der Power-Button auf der rechten Seite bleibt und alle anderen Tasten auf der linken Seite liegen werden.

Die Renderings wurden von 91Mobiles aus "Industriequellen" bezogen.

Andere iPhone-14-Gerüchte, die in letzter Zeit die Runde machten, deuteten darauf hin, dass das Display bei den diesjährigen Pro-Modellen tatsächlich gestreckt sein könnte, aber das spiegelt sich in den Renderings nicht wider. Außerdem heißt es, dass in den Pro-Modellen der A16 Bionic-Chipsatz zum Einsatz kommen wird, in den Standardmodellen hingegen nicht. Außerdem wird es diesmal kein Mini-iPhone geben, heißt es.

91Mobiles erwartet, dass in der kommenden Woche weitere Informationen zu den neuen iPhones durchsickern werden.

Schreiben von Rik Henderson.