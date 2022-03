Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple die iPhone 14-Serie in der zweiten Hälfte dieses Jahres ankündigen wird, aber obwohl es noch einige Monate hin ist, gibt es eine Reihe von Gerüchten, die darauf hindeuten, worauf wir uns einstellen können.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hat am 14. März getwittert, dass das Standard-iPhone 14 und das iPhone 14 Max weiterhin mit dem A15-Chip ausgestattet sein werden, während die Pro-Modelle ein Update auf den A16-Chip erhalten werden. 9to5 hat nun die Idee der unterschiedlichen Chips bestätigt und einige weitere Details zu den kommenden Geräten hinzugefügt.

Laut der Website(via AppleInsider) wird Apple das 5,4-Zoll-Mini-Modell aufgeben - wir wären am Boden zerstört, wenn dies wahr wäre - und stattdessen ein Max-Modell des Standard-iPhone 14 einführen. Das haben wir schon oft gehört, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass es wahr ist, also nehmt es noch nicht als bare Münze.

Der Bericht von 9to5Mac behauptet auch, dass das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max ein etwas höheres Display haben könnten, und zwar aufgrund des pillenförmigen Designs, das auch für die Pro-Modelle anstelle der aktuellen Aussparung gemunkelt wurde. Die Quellen der Website sagten auch, dass Apple an Funktionen für die Satellitenkommunikation arbeitet, obwohl nicht klar war, ob diese für die iPhone 14-Modelle kommen würden.

Natürlich ist noch nichts bestätigt und wird es auch in den nächsten Monaten nicht sein, aber wenn die Gerüchte stimmen, könnten die Standard- und Pro-Modelle im Jahr 2022 ganz anders aussehen. Alle bisherigen Gerüchte rund um die Geräte können Sie in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.