Könnte die Schließung von Foxconn zu weiteren Verzögerungen im Technologiebereich führen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein neuer Covid-Ausbruch hat den chinesischen Bezirk Shenzhen heimgesucht, in dem viele Technologieunternehmen und Produktionsstätten tätig sind. Er wurde daher von der Regierung vollständig abgeriegelt, was dazu führte, dass einige Hersteller ihre Fabriken bis mindestens 20. März schließen mussten.

Einer davon ist Foxconn, der für die Herstellung von iPhones und anderen Apple-Produkten bekannte Hersteller. Berichten zufolge hat Foxconn den Betrieb an seinen Standorten in Shenzhen eingestellt.

Das Unternehmen (auch bekannt als Hon Hai Precision Industry Co) hat jedoch noch weitere Standorte auf der ganzen Welt, vor allem in seinem Heimatland Taiwan. Es hat bereits erklärt, dass es keine größeren" Auswirkungen auf die Gerätezahlen erwartet, da es die Produktion vorübergehend in andere Werke verlagert hat.

Das könnte sich jedoch ändern, wenn die Sperrung in China über den 20. März hinaus andauert.

Foxconn ist natürlich nicht der einzige Hersteller in der Region. Auch Huawei und Tencent haben dort ihren Hauptsitz, und Epson betreibt eine große Produktionslinie in Shenzhen.

In der Region leben schätzungsweise 17,5 Millionen Einwohner, von denen viele im Technologiesektor arbeiten.

Die Zahl der Covid-Fälle soll sich in China in letzter Zeit verdoppelt haben, auch wenn sie noch relativ gering ist - es wurden nur 3.400 neue Fälle gemeldet. Die Abriegelung umfasst auch die Schließung von Bus- und U-Bahn-Systemen.

Schreiben von Rik Henderson.