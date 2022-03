Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat bestätigt, dass der Rollout von iOS 15.4 nächste Woche stattfinden wird.

Das neueste iPhone-Software-Update, das seit Januar als öffentliche Beta-Version verfügbar ist, hat noch kein festes Veröffentlichungsdatum, obwohl Apple angekündigt hat, dass es zwischen dem 14. und 18. März während seines "Peek Performance"-Events erscheinen wird.

Da die neuen Versionen des iPhone 13 und 13 Pro am 18. März auf den Markt kommen werden, zusammen mit dem Verkaufsdatum des gerade angekündigten iPhone SE (2022), ist unsere beste Vermutung, dass iOS 15.4 am selben Tag verfügbar sein wird.

In jedem Fall wird die neue Version einige interessante Änderungen an der Funktionsweise kompatibler iPhone-Modelle mit sich bringen.

Die wichtigste Neuerung betrifft die Gesichtserkennung Face ID, die nun auch dann funktioniert, wenn der Nutzer eine Maske trägt. Dies folgt natürlich auf einen früheren Workaround, den Apple geschaffen hat, bei dem die üblichen Sicherheitsprüfungen von Face ID umgangen werden konnten , wenn ein Benutzer eine mit seinem iPhone verbundene Apple Watch trug.

Für diejenigen, die keine Smartwatch von Apple besitzen, ist dies eine nützliche Funktion.

Das ist aber nicht das einzig Bemerkenswerte an dem kommenden Update.

Auch Apples neue Tap to Pay-Funktion wird kommen, mit der kompatible iPhone-Geräte in Terminals für kontaktlose Zahlungen verwandelt werden können. Auch wenn diese Funktion nicht für die breite Masse gedacht ist, so bedeutet sie doch, dass das iPhone bald zu einer digitalen Registrierkasse werden kann, und für Unternehmen, die auf spezielle Kartenlesegeräte angewiesen sind, ermöglicht sie es, alles vom Smartphone aus zu erledigen.

Außerdem gibt es eine neue Sicherheitsfunktion für AirTags, die iOS-Geräte davor warnt, den Standort eines Nutzers ohne dessen Zustimmung mit Hilfe der Item-Tracking-Pucks zu verfolgen.

Was die Kompatibilität angeht, so wird iOS 15.4 für alle Geräte verfügbar sein, die bereits iOS 15 unterstützen. Das bedeutet, dass vom iPhone 6S der ersten Generation bis hin zu einem der iPhone-13-Modelle alles unterstützt werden sollte.

Schreiben von Conor Allison.