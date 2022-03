Neue Apple iPhone SE Details von renommiertem Analysten veröffentlicht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird Berichten zufolge am kommenden Dienstag, den 8. März, im Rahmen seiner Online-Veranstaltung "peek performance" ein neues iPhone SE-Modell vorstellen, und der Branchenanalyst Ming-chi Kuo hat einige Vorhersagen darüber gemacht, was wir sehen werden.

Kuo, der sich zum ersten Mal auf Twitter zu Wort meldet, glaubt, dass das Gerät (von einigen als iPhone SE 3, von anderen als iPhone SE Plus bezeichnet) mit drei Speicheroptionen kommen wird: 64 GB, 128 GB und 256 GB.

Er sagt, dass es mit Apples A15 Bionic-Prozessor laufen und 5G unterstützen wird. Das bisherige SE-Modell, das 2020 auf den Markt kommt, ist nicht 5G-fähig.

Darüber hinaus behauptet der Analyst, dass es in drei Farben erhältlich sein wird: weiß, schwarz und rot. Wer jedoch auf ein ästhetisches Upgrade hofft, könnte enttäuscht werden. Wenn er Recht hat, wird das nächste iPhone SE im Wesentlichen wie das letzte aussehen.

Einige Vorhersagen für das kommende neue iPhone SE:

1. Massenproduktion im März '22.

2. Geschätzte Auslieferungen von 25-30 Mio. Stück im Jahr 2022.

3. Speicherplatz: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G Unterstützung (mmW & Sub-6 GHz).

5. Gehäuse: weiß, schwarz und rot.

6. Ähnliches Formfaktor-Design wie beim aktuellen SE - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022

Wie man in seinem ersten Tweet sehen kann, erwartet Kuo auch, dass die Massenproduktion des Telefons noch in diesem Monat beginnt - vielleicht sogar schon begonnen hat. Und dass Apple hofft, in diesem Jahr bis zu 30 Millionen Geräte weltweit ausliefern zu können.

Nächste Woche werden wir es mit Sicherheit erfahren, denn die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr GMT. Weitere Details finden Sie hier.

