Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge plantApple ein Frühlings-Event. Viele gingen davon aus, dass das Unternehmen am 1. März Einladungen verschicken und eine Woche später eine Veranstaltung ankündigen würde. Aber das ist nicht geschehen. Wenn Sie sich jetzt fragen, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden wird, sind Sie nicht allein.

Einige haben sogar Siri nach der Veranstaltung gefragt und wissen nicht, was sie erwartet.

Versuchen Sie, Apples persönliche Assistentin das Folgende zu fragen: "Was wird auf der Apple-Veranstaltung angekündigt?". Siri sollte antworten: "Neuigkeiten kann man nicht überstürzen. Nein. Sie müssen einfach warten." Wenn Sie verschiedene Formulierungen dieses Satzes ausprobieren oder direkt fragen, wann die nächste Apple-Veranstaltung stattfinden wird, leitet Siri Sie zur Website der Apple-Veranstaltung weiter. In den vergangenen Jahren konnten Sie Siri fragen, und sie gab Ihnen verschiedene Antworten. Sie konnten sogar "Gib mir einen Tipp" sagen, um eine Antwort zu erhalten. Jetzt sagt Siri selbst bei der Frage "Gib mir einen Tipp": "Du kannst die Nachrichten nicht überstürzen".

Es gibt Spekulationen, dass Apple seine Frühjahrsveranstaltung aufgrund des Einmarsches in der Ukraine verschieben könnte. Apple hatte bereits am Dienstag angekündigt, als Reaktion auf den Konflikt alle Verkäufe seiner Produkte in Russland zu stoppen. Außerdem wurden aufgrund neuer Sanktionen Beschränkungen für Apple Pay eingeführt und einige russische Nachrichtendienste aus dem App Store außerhalb des Landes verbannt. Nach all dem könnte es seltsam aussehen, wenn das Unternehmen aus Cupertino ein Event ankündigt, auf dem es fröhlich ein neues iPhone SE, ein iPad Air und neue Macs zum Kauf anbietet.

Vielleicht wird Apple die Produkte einfach über Pressemitteilungen ankündigen, anstatt sie auf einer offiziellen Veranstaltung vorzustellen, wie es in der Vergangenheit einige Male geschehen ist.

Schreiben von Maggie Tillman.