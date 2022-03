Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine hat Apple den Verkauf seiner Hardwareprodukte - einschließlich des iPhones - in Russland eingestellt.

Laut einer Erklärung des Unternehmens, die Sie weiter unten vollständig lesen können, hat Apple alle Exporte in das Land gestoppt, wird aber die Situation weiterhin bewerten. In Apples russischem Online-Store werden Produkte wie das iPhone und sogar der Mac als nicht verfügbar angezeigt und können nicht in den Warenkorb gelegt werden.

Vor kurzem hat Apple auch Beschränkungen für Apple Pay in Russland eingeführt, was auf die neu verhängten Sanktionen zurückzuführen ist, und hat die russischen Nachrichtensender Sputnik und RT News aus dem App Store außerhalb des Landes entfernt. Außerdem wurden in Apple Maps in der Ukraine Verkehrsmeldungen und Live-Ereignisberichte deaktiviert. Google hat dies auch in Google Maps getan, um zu verhindern, dass Menschen es nutzen, um Truppenbewegungen zu studieren.

Der ukrainische Vize-Premierminister Mykhailo Fedorov veröffentlichte letzte Woche einen offenen Brief an Apple, in dem er das Unternehmen aufforderte, Russland den Zugriff auf seine Produkte zu verwehren. In dem Brief sagte Fedorov, der auch als Minister für digitale Transformation fungiert, dass solche Maßnahmen "die Jugend und die aktive Bevölkerung Russlands motivieren werden, die schändliche militärische Aggression proaktiv zu stoppen".

Hier ist die vollständige Erklärung von Apple (via Telegraph):

"Wir sind zutiefst besorgt über die russische Invasion in der Ukraine und stehen an der Seite all der Menschen, die unter der Gewalt leiden. Wir unterstützen die humanitären Bemühungen, leisten Hilfe für die sich entwickelnde Flüchtlingskrise und tun alles, was wir können, um unsere Teams in der Region zu unterstützen.

Als Reaktion auf die Invasion haben wir eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Wir haben alle Produktverkäufe in Russland gestoppt. Letzte Woche haben wir alle Exporte in unseren Vertriebskanal in dem Land gestoppt. Apple Pay und andere Dienste sind eingeschränkt worden. RT News und Sputnik News stehen außerhalb Russlands nicht mehr zum Download im App Store zur Verfügung. Und wir haben als Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahme für die ukrainischen Bürger sowohl den Verkehr als auch Live-Ereignisse in Apple Maps in der Ukraine deaktiviert.

Wir werden die Situation weiter beobachten und stehen mit den zuständigen Regierungen über die von uns getroffenen Maßnahmen in Kontakt. Wir schließen uns all jenen auf der ganzen Welt an, die zum Frieden aufrufen."

