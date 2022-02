Apple iPhone 14 Pro Loch und Pille Design Lecks wieder

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple seine iPhone 14-Serie erst in der zweiten Jahreshälfte vorstellen wird. Gerüchten zufolge soll zuerst das iPhone SE 3 erscheinen, was jedoch Spekulationen und Berichten keinen Abbruch tut, die behaupten, zu wissen, was kommen wird.

Wir haben bereits gehört, dass Apple für die iPhone 14 Pro-Modelle eine Kombination aus Loch und Pille anstelle der Kerbe in Erwägung zieht, und der neueste Bericht heizt dieses Feuer weiter an.

Ein durchgesickertes Schema, das auf Weibo gepostet und dann von Jon Prosser aufgegriffen wurde, zeigt, was angeblich die Vorderseite des iPhone 14 Pro sein soll, und es zeigt, wie groß das Loch für die Frontkamera und das pillenförmige Loch sein könnten.

Es wird behauptet, dass nur die Pro-Modelle diesen neuen Look haben werden, während die Standard-iPhone-14-Modelle die Aussparung beibehalten werden. Prosser - der eine eher mäßige Erfolgsbilanz hat - sagte, dass er in der Lage war, unabhängig zu überprüfen, ob die Skizze echt ist.

Frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass Apple sich für das Standarddesign der Frontkamera mit Stanzlöchern entscheiden könnte, wie man es heutzutage bei den meisten Android-Smartphones sieht. Der Display-Analyst Ross Young hat dann aber die Idee der Pillenform und des Stanzlochdesigns hervorgehoben, die von den meisten neueren Gerüchten unterstützt wird.

Alle Gerüchte rund um das iPhone 14 können Sie in unserer separaten Gerüchte-Rundschau nachlesen. Wir erwarten, dass wir erst im September erfahren werden, ob dieses neue Design Realität wird, es wird also noch eine Weile dauern, bis sich die Gerüchte bestätigen.

Schreiben von Britta O'Boyle.