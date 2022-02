Könnte Apple bald sein erstes iPhone unter 200 US-Dollar vorstellen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Gerüchteküche zufolge wird Apple bald ein brandneues iPhone SE-Modell (vorläufig iPhone SE Plus genannt) vorstellen. Eine Apple-Veranstaltung wird voraussichtlich in Kürze für nächste Woche angekündigt – am 8. März, um genau zu sein.

Es wird das 2020 SE-Modell ersetzen, das derzeit für etwas weniger als 400 US-Dollar (390 GBP) erhältlich ist. Ein Gedankengang ist jedoch, dass die Neuauflage ein kompletter Ersatz sein könnte. Es könnte sein, dass Apple plant, zum ersten Mal ein iPhone unter 200 US-Dollar in seiner Produktpalette zu haben.

Der Bloomberg-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman schlägt in seinem neuesten wöchentlichen PowerOn- Newsletter vor, dass der Hersteller das iPhone SE 2 vielleicht in seinem Sortiment behalten, aber den Preis deutlich senken möchte. Das hat Apple in den letzten Jahren mit der Watch gemacht, wobei die Apple Watch Serie 3 immer noch zum halben Preis der Serie 7 erhältlich ist.

Ein iPhone zu einem so günstigen Preis zu haben, würde es dem Unternehmen ermöglichen, weiter nach Afrika, Südamerika und „Teilen Asiens, die derzeit Android-Hochburgen sind“, vorzudringen. Es ist sicherlich sinnvoll. Wir glauben auch, dass es helfen könnte, die Uhr zu verkaufen, da ein Paket aus iPhone SE und Apple Watch Serie 3 für unter 400 US-Dollar attraktiv ist.

Das ist natürlich mehr Meinung als Tatsache. Wir werden in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche mehr erfahren, insbesondere wenn sich die Spekulationen zum Apple-Startereignis als richtig herausstellen.

Schreiben von Rik Henderson.