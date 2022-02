Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt viele Tipps und Tricks, die in Apples iOS-Software integriert sind – einige davon sind offensichtlich, während andere etwas versteckter sind.

Wir haben eine separate Funktion für einige unserer Favoriten sowie einige Breakout-Funktionen für diejenigen, die wir für einfach brillant halten, aber hier konzentrieren wir uns auf die Kameras des iPhone 13 Pro und des iPhone 13 Pro.

Eines der besten Dinge an der iPhone-Kamera ist, dass Sie so ziemlich einfach zielen und schießen können und meistens eine anständige Aufnahme machen. Darüber hinaus gibt es jedoch noch so viel mehr, insbesondere bei den Pro-Modellen und einigen der zusätzlichen Funktionen, die sie bieten, wie dem Makromodus.

Wenn Sie also nach Tipps suchen, um das Beste aus Ihrem iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max herauszuholen, finden Sie hier unsere besten. Hier sind auch einige vom nigerianisch-amerikanischen Designer Oghalé Alex, der seine Debütkollektion ISOKO auf einem iPhone 13 Pro Max fotografierte.

Dies sind einige allgemeine Kameratipps und -tricks für das iPhone 13 Pro und 13 Pro Max. Einige mögen offensichtlich sein, aber es gibt einige, die Sie vielleicht nicht bemerkt haben.

Sobald Sie ein Foto aufgenommen haben, öffnen Sie es in der Fotos-App und verwenden Sie den Zauberstab für die automatische Bearbeitung, um es leicht zu perfektionieren. Tippen Sie oben rechts auf Bearbeiten und tippen Sie auf den Zauberstab im Kreis. Ihr iPhone nimmt dann die Anpassungen vor, von denen es glaubt, dass sie Ihr Bild verbessern. Das ist einer der Tipps von Oghalé Alex.

Scheuen Sie sich nicht, Ihre eigenen Anpassungen vorzunehmen, selbst nachdem Sie das Auto-Zauberstab-Werkzeug verwendet haben. Es gibt viele Optionen, wie unter anderem Belichtung, Brillanz, Glanzlichter, Schatten, Kontrast, Helligkeit, mit denen Sie herumspielen können, um ein anderes Aussehen zu erzielen.

Öffnen Sie Ihr Foto in der Fotos-App und tippen Sie in der rechten Ecke auf Bearbeiten. Sie können dann entweder auf das Auto-Zauberstab-Werkzeug tippen und von rechts nach links wischen, um die verschiedenen Optionen anzupassen, oder Sie können einfach von rechts nach links wischen, um die Optionen manuell anzupassen. Wählen Sie aus, was Sie anpassen möchten, und bewegen Sie den Schieberegler darunter, um Änderungen vorzunehmen.

Winkel können beim Fotografieren einen großen Unterschied machen. Sie können nicht nur dabei helfen, verschiedene Elemente zu betonen oder zu verbergen, sondern der Blickwinkel kann auch die Geschichte verändern, besonders wenn man zwischen Hoch- und Runterschießen wählt.

Einer der Tipps von Oghalé Alex ist die Verwendung des Porträtmodus auf dem iPhone , um Tiefe zu erzeugen und ein professionelleres Aussehen zu erzielen.

Raster eignen sich hervorragend, um Ihnen bei der Komposition Ihrer Aufnahme zu helfen. Standardmäßig ist das Raster auf dem iPhone 13 Pro ausgeschaltet, aber Sie können es einfach einschalten. Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Telefon und tippen Sie auf Kamera. Sie sehen die Option zum Umschalten des Rasters.

Es ist möglich, Ihr iPhone 13 Pro und 13 Pro Max so einzurichten, dass alle von Ihnen geänderten Kameraeinstellungen beim nächsten Öffnen der Kamera-App beibehalten werden. Das können Filter oder das Seitenverhältnis sein, oder es könnte die von Ihnen gewählte Einstellung für den Nachtmodus sein.

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Telefon und scrollen Sie nach unten zu Kamera. Sie müssen dann auf Einstellungen beibehalten tippen, wo Sie dann eine Vielzahl von Einstellungen umschalten können, von der Makrosteuerung und dem Nachtmodus bis zum Kameramodus (der den letzten Modus beibehält) und den kreativen Steuerelementen (z. B. Filtern). und Seitenverhältnisse).

Das iPhone 13 Pro kann in Dolby Vision bis zu 4K bei 60 fps aufnehmen, obwohl dies standardmäßig nicht aktiviert ist, da es viel Speicherplatz verbraucht. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie immer in der höchsten Videoqualität aufnehmen, öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Telefon und scrollen Sie nach unten zu Kamera. Sie können dann Video aufnehmen aus der Liste auswählen und 4K bei 60 fps auswählen. In diesem Abschnitt können Sie auch HDR aktivieren.

Der Porträtmodus ist sowohl für das Weitwinkel- als auch für das Teleobjektiv des iPhone 13 Pro verfügbar. Sie können den Nachtmodus auch für Porträtaufnahmen auf der Weitwinkelkamera bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden.

Auf dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max gibt es sechs verschiedene Porträtmodus-Stile. Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem iPhone und tippen Sie auf die Option Porträt über dem Auslöser. Sie können dann zwischen den verschiedenen Stiloptionen wischen, mit einer Live-Vorschau für jede Anzeige, während Sie wischen.

Wenn Sie Ihren Stil ausgewählt und Ihre Aufnahme ausgerichtet haben, tippen Sie auf den Auslöser.

Wie wir kurz erwähnt haben, können Sie mit dem Weitwinkelobjektiv oder dem Teleobjektiv des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max Porträtaufnahmen machen. Um zwischen den beiden zu wechseln, öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Telefon und tippen Sie auf die Option Porträt. Sie sehen ein 1x oder 3x in der unteren linken Ecke, tippen Sie darauf, wenn Sie sich im Porträtmodus befinden, um zwischen den beiden Objektiven zu wechseln.

Sie können einen der sechs Porträtstile auswählen, sich aber später umentscheiden, sobald Sie das Foto haben! Keine Sorge, Sie können den Stil nach der Aufnahme ändern. Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem Telefon und tippen Sie oben rechts auf Bearbeiten.

Sie können dann unten auf Ihrem Bildschirm zwischen den Optionen für den Porträtstil wechseln, um eine andere Beleuchtungsoption auszuwählen. Denken Sie daran, zum Speichern unten rechts auf Fertig zu tippen.

Genau wie beim Ändern des Porträtstils nach der Aufnahme können Sie auch die Tiefe – Hintergrundunschärfe – der Porträtaufnahme ändern, nachdem Sie sie aufgenommen haben. Öffnen Sie die Fotos-App und wählen Sie die Porträtaufnahme aus, die Sie ändern möchten, und tippen Sie dann oben rechts auf Bearbeiten.

Von hier aus möchten Sie auf die Blendenzahl (f-Zahl) in der oberen linken Ecke tippen. Sie können dann den Schieberegler am unteren Rand des Fotos verwenden, um die Tiefe zu ändern und die Hintergrundunschärfe anzupassen. Denken Sie daran, unten rechts auf Fertig zu tippen, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie eine Aufnahme im Porträtmodus gemacht haben, aber Ihre Meinung geändert haben und den Effekt vollständig entfernen möchten, ist dies möglich. Öffnen Sie die Fotos-App und tippen Sie auf das Bild, von dem Sie den Portrait-Effekt entfernen möchten.

Oben auf dem Bildschirm über dem Foto wird Portrait gelb hervorgehoben angezeigt. Tippen Sie darauf und der Portrait-Effekt wird entfernt. Sie können es erneut hinzufügen, indem Sie erneut auf Portrait tippen. Stellen Sie sicher, dass Sie in der unteren rechten Ecke auf Fertig klicken, um zu speichern.

Das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max verfügen über einen Makromodus, mit dem Sie mithilfe des Ultraweitwinkelobjektivs kleinste Details erfassen können. Es funktioniert im Standard-Fotomodus sowie im Videomodus, einschließlich Zeitlupe und Zeitraffer.

Es ist ein großartiger Modus, um Details wie das Fell eines Hundes oder das Material von etwas einzufangen, wie es beispielsweise Oghalé Alex für seine ISOKO-Kollektion getan hat.

Die Makrosteuerung ist auf dem iPhone 13 Pro standardmäßig deaktiviert – wobei die Objektive nur automatisch umschalten – aber wenn Sie die Kamerasteuerung zum automatischen Umschalten auf das Ultraweitwinkelobjektiv sehen möchten, um Makrofotos und -videos aufzunehmen, können Sie sie in den Einstellungen aktivieren .

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone und scrollen Sie nach unten, um auf Kamera zu tippen. Sie müssen dann die Makrosteuerung einschalten. Wenn Sie dann die folgenden Schritte ausführen, um im Makromodus zu fotografieren, wird das Symbol in der unteren linken Ecke angezeigt.

Wenn Sie eine Nahaufnahme machen möchten, egal ob es sich um eine Blume, ein Haustier oder ein anderes Objekt handelt, müssen Sie so nah wie möglich an Ihr Motiv herangehen – es sind mindestens 20 mm erforderlich, um den Makromodus zu aktivieren.

Sobald Sie Ihr Motiv haben, platzieren Sie den primären Fokus so nah wie möglich an der Mitte Ihres Rahmens und tippen Sie, um einen bestimmten Fokuspunkt auszuwählen. Sie können zwischen x.5 und x1 wählen.

Fotografische Stile ähneln einem Filter, aber anstatt den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden, behalten sie Himmel und Hauttöne natürlich bei. Es gibt mehrere Optionen, und Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass eine Ihre bevorzugte ist, wie es bei Filtern der Fall sein kann.

Es gibt fünf voreingestellte fotografische Stile, aus denen Sie auswählen können, und Sie können wählen, ob Sie in dem gewünschten Stil aufnehmen möchten, und dann Ihr Telefon so einstellen, dass es immer in diesem Modus fotografiert.

Um in einem fotografischen Stil zu fotografieren, öffnen Sie die Kamera-App und vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Fotomodus befinden. Sie müssen dann vom unteren Rand des Suchers nach oben wischen, um weitere Optionen aufzurufen.

Die Option „Fotostile“ ist das Symbol mit den drei Quadraten darin. Tippen Sie darauf und Sie können durch die fünf Stiloptionen wischen: Standard, Rich Contrast, Vibrant Warm, Warm, Cool.

Die voreingestellten Fotostile können alle angepasst werden, sodass Sie die perfekte Balance zwischen Farbton und Wärme für Ihre Vorlieben finden.

Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Telefon und wischen Sie vom unteren Rand des Suchers nach oben. Sie müssen dann auf das Symbol mit den drei Quadraten tippen und den fotografischen Stil auswählen, in dem Sie aufnehmen möchten. Wenn Sie einen fotografischen Stil ausgewählt haben, werden Ton- und Wärmeregler unter dem Sucher angezeigt.

Sie können beide in Echtzeit anpassen und wenn Sie zu weit gehen und zum ursprünglichen Preset zurückkehren möchten, können Sie auf die Zurück-Schaltfläche rechts neben den Wärme- und Ton-Schiebereglern tippen, um zurückzukehren.

Es ist möglich, Ihr Telefon so einzurichten, dass es die ganze Zeit in einem bestimmten fotografischen Stil fotografiert. Wenn Sie also die Kamera-App öffnen und den Fotomodus auswählen, wird es beispielsweise automatisch in dem von Ihnen ausgewählten fotografischen Stil aufnehmen. Wir persönlich lieben Rich Contrast, obwohl Oghalé Alex Warm mag, also dreht sich alles um persönliche Vorlieben.

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone und scrollen Sie nach unten zu Kamera. Sie sehen Fotostile als Option und wenn Sie darauf tippen, können Sie auswählen, in welchem Stil Sie standardmäßig fotografieren möchten.

Sie können mehr über den Cinematic-Modus in unserem separaten Feature lesen , aber kurz gesagt ermöglicht es Ihnen, den Fokus Ihres Motivs während der Videoaufnahme zu ändern. Es zeichnet in 1080p mit 30 fps sowie Dolby Vision HDR auf und das Schöne am Cinematic-Modus ist, dass Sie den Fokus während des Filmens oder nachträglich ändern können.

Um im Kinomodus aufzunehmen, öffnen Sie die Kamera auf Ihrem iPhone 13-Modell und wählen Sie die Option „Kino“ unten im Sucher über dem Auslöser.

Wenn Sie dann auf dem Sucher nach oben wischen (wenn Sie Ihr Telefon vertikal halten) oder von rechts nach links wischen (wenn horizontal), können Sie die Tiefe anpassen, indem Sie auf das „f“ tippen, und die Belichtung, indem Sie auf den Kreis tippen mit + und -.

Sie können dann auf die Aufnahmeschaltfläche tippen, um die Aufnahme zu starten, wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind. Tippen Sie im Sucher auf ein Motiv, um den Fokus während der Aufnahme zu ändern. Doppeltippen, um die automatische Fokusverfolgung auf ein Motiv einzustellen. Sie können auch den Bildschirm berühren und halten, um den Fokus in einem bestimmten Abstand zur Kamera zu fixieren.

Wie bei Fotos können Sie die Tiefe – oder Hintergrundunschärfe – oder ein Cinematic-Video ändern, nachdem Sie es aufgenommen haben. Öffnen Sie die Fotos-App und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.

Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Bearbeiten und tippen Sie dann auf das „f“ oben auf dem Bildschirm. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Tiefe anzupassen, aber denken Sie daran, dass dies für das gesamte Video gilt. Sie müssen auch daran denken, auf Fertig zu tippen, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie beim Aufnehmen Ihres Videos im Kinomodus nicht ganz die richtigen Personen oder Motive scharfgestellt haben, können Sie dies nachträglich bearbeiten, um den Fokus zu ändern. Sie müssen die Fotos-App auf Ihrem Telefon öffnen und auf das Video tippen, das Sie bearbeiten möchten, und in der oberen rechten Ecke auf Bearbeiten tippen.

In der Videozeitleiste unter dem Sucher zeigen gelbe Punkte Momente im Video an, in denen sich der Fokuspunkt von einem Motiv zum anderen ändert. Sie können die Zeitachse ziehen, um durch Ihr Video zu gehen, und gelbe Kästchen werden um die scharfgestellten Motive herum angezeigt, während weiße Kästchen um erkannte, aber nicht scharfgestellte Motive erscheinen.

Wenn Sie auf ein weißes Quadrat tippen, ändert sich der Fokus auf dieses Motiv. Doppeltippen und die automatische Fokusverfolgung wechselt zu diesem Motiv. Berühren und halten Sie den Bildschirm, um den Fokus in einem bestimmten Abstand zur Kamera zu fixieren.

Sie können auf die Fokusschaltfläche (gelbes Quadrat mit einem Kreis in der Mitte oben auf dem Display) tippen, um zwischen der automatischen Fokusverfolgung der Kamera-App und Ihren manuell ausgewählten Fokuspunkten zu wechseln. Denken Sie daran, auf Fertig zu tippen, wenn Sie fertig sind.

Schreiben von Britta O'Boyle.