Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat stillschweigend eine neue Funktion namens Tap to Pay auf dem iPhone eingeführt. Es ermöglicht kompatiblen iPhones, Zahlungen über Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten und andere digitale Geldbörsen zu akzeptieren. Aber das Beste daran ist, dass keine zusätzliche Hardware erforderlich ist. Hier finden Sie alles, was Sie über Tap-to-Pay wissen müssen.

Im Februar 2022 kündigte Apple Pläne an, Tap to Pay auf dem iPhone einzuführen. Es ermöglicht Ihnen im Wesentlichen, mobile Geräte als Zahlungsterminal zu verwenden. Es wird angenommen, dass die Übernahme des Startups Mobeewave durch Apple die Grundlage dieser Technologie ist. Die Funktion unterstützt Zahlungen von Apple Pay, kontaktlosen Kredit- und Debitkarten und anderen digitalen Geldbörsen.

Tap-to-Pay ist bemerkenswert, da Unternehmen, die kontaktlose Zahlungen auf einem iPhone akzeptierten, zuvor zusätzliche Hardware von Drittanbietern wie den Square Reader-Dongle verwenden mussten.

Derzeit ist es auf Unternehmen und Händler beschränkt, die kontaktlose Zahlungen über unterstützte iOS-Apps mit einem iPhone XS oder neuer akzeptieren möchten. An der Kasse fordert Sie ein Unternehmen auf, Ihr eigenes iPhone oder Ihre Apple Watch, Ihre kontaktlose Kredit- oder Debitkarte oder eine andere digitale Geldbörse in die Nähe des iPhones des Händlers zu halten, und dann wird die Zahlung mithilfe der NFC-Technologie sicher abgeschlossen.

Mit anderen Worten, laut Apple brauchen Händler künftig nur noch ihr iPhone, um Zahlungen entgegenzunehmen und abzuwickeln.

Stripe hat angekündigt, dass es die erste Zahlungsplattform sein wird, die ihren Geschäftskunden im Frühjahr 2022 „Tap to Pay on iPhone“ anbieten wird, einschließlich der Shopify Point of Sale-App. Weitere Zahlungsplattformen und Apps werden demnach im Laufe des Jahres folgen zu Apfel. Auch die Apple Stores in den USA werden das Feature irgendwann im Jahr 2022 einführen.

Das Feature wird später im Jahr 2022 in den USA eingeführt. Es scheint zum Start exklusiv für die USA zu sein, ohne dass andere Länder angekündigt wurden.

Obwohl Tap to Pay noch nicht für Sie bereit ist, ist die unterstützende API in iOS 15.4 Beta 2 verfügbar (erfahren Sie hier, wie Sie diese installieren ), wodurch die Funktion möglicherweise auf dem iPhone XS und späteren Modellen aktiviert wird.

Es gibt ältere iPhones mit NFC – aber die Modelle iPhone 6, 7 und 8 sind derzeit nicht auf der Kompatibilitätsliste.

Weitere Informationen zur Funktionsweise der digitalen Geldbörse finden Sie in der Anleitung von Pocket-lint zu Apple Pay .

Schreiben von Maggie Tillman.