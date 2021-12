Apple iPhone SE 3 auf Kurs für März 2022, Schadenbericht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das viel gemunkelte iPhone SE der 3. Generation wird Berichten zufolge im ersten Quartal 2022 – wahrscheinlich im März – auf den Markt kommen.

Das ist die Meinung von TrendForce, einem Marktforschungsunternehmen in Taiwan, das glaubt, dass Apple daran interessiert ist, den Markt der "Mittelklasse-5G- Smartphones" fester in den Griff zu bekommen.

„Apple mit dem Plan bleibt die 3. Generation iPhone SE in 1q22 zu lösen und vier Modellen im Rahmen eine neue Serie in 2H22“ , schrieb er in seinem jüngsten Bericht über Smartphone Produktionswachstum.

"Das iPhone SE der 3. Generation wird voraussichtlich ein wichtiges Instrument sein, um Apple dabei zu helfen, im Marktsegment der 5G-Smartphones der Mittelklasse präsent zu sein."

Das letzte iPhone SE wurde im April 2020 veröffentlicht und ist heute noch erhältlich. Es ist jedoch jetzt etwas seltsam in Apples Line-Up, da es das einzige Gerät mit älterem Design und einer nach vorne gerichteten Touch-ID-Taste ist.

Daran wird sich möglicherweise nichts ändern, da ein Gerücht im Oktober darauf hindeutete, dass der Knopf bleiben könnte. Das 4,7-Zoll-Retina-HD-Display soll ebenfalls zurückkehren, obwohl ein kräftigerer A15 Bionic-Chip das neue Gerät mit Strom versorgen könnte.

Eine weitere große Änderung wird die Einführung von 5G sein, die es attraktiver machen wird, wenn die Netze die 5G-Abdeckung breiter ausrollen. Wir werden sicherlich mehr erfahren, wenn der Frühling naht.