Dieser Typ baute das weltweit erste iPhone mit USB-C

(Pocket-lint) - Der globale Technologiewandel hin zu USB-C ist kein Geheimnis. Nahezu jedes Produkt, das einst eine Eigenschaftslademethode oder eine der vielen früheren USB-Varianten verwendet hat, hat in den letzten Jahren einen Übergang zur Standardisierung mit USB-C begonnen.

Sogar Apple hat alle seine Mac-Computer und fast die gesamte iPad-Reihe auf USB-C umgestellt. Trotz der Tatsache, dass das Unternehmen Gerüchten zufolge in seinem nächsten Update der MacBook Pro-Serie eine Rückkehr zu MagSafe-Ladegeräten markiert, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass USB-C als Backup-Ladeoption verbleibt.

Es gibt jedoch eine wichtige Technologie, die sich dafür entschieden hat, den mittlerweile allgegenwärtigen USB-C-Standard wegzulassen, und das ist natürlich das Apple iPhone.

Ein Wechsel zu USB-C auf dem iPhone würde bedeuten, dass so ziemlich jede einzelne Technik in Ihrem Zuhause entweder drahtlos oder mit nur einem einzigen Kabel aufgeladen werden könnte. Ziemlich ordentlich, oder?

Anstatt dies nur für eine Fantasie zu halten, hat ein talentierter Hardware-Modifikator seine Fähigkeiten genutzt, um Frankenstein das weltweit erste iPhone mit USB-C zu erstellen.

Das einzigartige Gerät wurde zuerst von Ken Pillonel entwickelt , einem Schweizer Robotik-Studenten, der derzeit seinen Master macht.

Schauen Sie sich das elfminütige Video an, das von ihnen gepostet wurde, in dem der genaue Ablauf erklärt wird.

Alles in allem ist Pillnel in der Lage, sowohl die Datenübertragung als auch die Stromversorgung auf dem Gerät zum Laufen zu bringen, was, gelinde gesagt, beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass es schwierig ist, auch nur grundlegende Reparaturen an einigen iPhone-Komponenten durchzuführen - geschweige denn (angeblich?) nicht unterstützte Hardware-Modifikation.