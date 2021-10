Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Selbst wenn Sie sich entschieden haben, welche Art von Telefon Sie für Ihr nächstes Upgrade in Anspruch nehmen möchten, und Sie sicher sind, dass eines der iPhone 13-Reihen von Apple das Richtige für Sie ist, kann die Auswahl der richtigen Hülle ein bisschen stressig sein Erfahrung.

Sie möchten sicher sein, dass Sie das stilvolle Aussehen erhalten, das Sie sich wünschen, und den Schutz, um sicherzustellen, dass das Fallenlassen Ihres Telefons keine Katastrophe sein muss. Das macht Pitaka zu einer so großartigen Wahl für Handyhüllen – es vereint das Beste aus beiden Welten in einer Vielzahl von Optionen. Wir haben unten einige unserer Lieblingsfälle für Sie herausgesucht, aber Sie können auch die Pitaka-Website besuchen , um mehr zu sehen.

Erstens, wenn Sie etwas Wesentlicheres zum Schutz Ihres Telefons wünschen und auch ein Fan von Apples hervorragendem neuen MagSafe-System sind, dann könnte das MagEZ Case 2 das Richtige für Sie sein.

Pitaka hat eine ältere Version seines Gehäuses verfeinert und verbessert, um sicherzustellen, dass es so schützend wie möglich ist, und bietet es in einer Reihe von edlen Farboptionen an. Sie sind außerdem aus Aramidfaser gefertigt, um einen hervorragenden Schutz zu gewährleisten, und Sie können sicher sein, dass das Herunterfallen Ihres Telefons, wenn Sie unterwegs sind, dank der erhöhten Kanten keine bleibenden Schäden verursacht. Seine vollständige Kompatibilität mit MagSafe ist nur das i-Tüpfelchen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Hülle sind, die der Größe und Form Ihres neuen iPhone 13 fast keine Masse verleiht, könnte das Air Case die beste Option für Sie sein. Es ist entsprechend benannt und wiegt je nach Gehäusegröße ab 7,1 g, was bedeutet, dass Sie nicht einmal bemerken, dass es sich auf Ihrem Telefon befindet.

Es bietet einen idealen Schutz vor Kratzern und kleinen Stößen, während das Design des Telefons vorne und in der Mitte bleibt. Dies ist eine großartige Lösung, wenn Sie Ihr Telefon normalerweise in Ihrer Tasche oder Tasche lassen und besorgt sind, dass Schlüssel oder andere Gegenstände darauf Spuren hinterlassen. Das Gehäuse besteht aus Aramidfaser, einem Material, das in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet wird und superleicht ist, aber dennoch einen gewissen Schutz bietet.

Für noch mehr Schutz mit einem stilvollen Design bietet das New MagEZ Case Pro alle Vorteile des oben genannten Standardgehäuses mit einigen zusätzlichen Boni. Es bietet eine vollständige Telefonabdeckung, einschließlich Tastenabdeckungen, um sicherzustellen, dass nichts auf die kostbare Oberfläche Ihres Mobilteils durchdringt.

Hier hat Pitaka schlanke, vakuumgeformte Aramidfasern mit strapazierfähigem TPU kombiniert, um ein minimalistisches Design mit einer komfortablen, rutschfesten Textur zu erhalten, die auch Falltests nach Militärstandard besteht. Es bedeutet, dass Sie sich bei der Verwendung Ihres iPhone 13 wirklich beruhigen können. Das Beste ist, dass die hervorragenden neuen Kameras, die Apple seinem Telefon hinzugefügt hat, vollständig durch einen erhöhten Rand geschützt sind, sodass die Dinge beim Aufnehmen von Fotos und Video.