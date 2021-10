So ziehen Sie Bilder per Drag & Drop von Safari auf Fotos auf dem iPhone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In der iOS-Software des Apple iPhone sind einige tolle Tipps und Tricks versteckt, von denen Sie einige in unserer Tipps und Tricks-Zusammenfassungsfunktion nachlesen können. Es gibt eine, die wir unter iOS 15 entdeckt haben , die jedoch eine eigene Funktion verdient, weil sie einfach hervorragend ist.

Wussten Sie, dass Sie Bilder direkt aus Safari in Ihre Fotobibliothek ziehen und dort ablegen können? Sie müssen sicherstellen, dass Sie zwei Hände bereit haben – dies ist kein Einhand-Tipp. Wenn Sie jedoch beispielsweise eine Reihe von Bildern aus der Google-Bildersuche direkt in Ihre Fotobibliothek einfügen möchten, erklären wir Ihnen gleich, wie.

Dies ist vielleicht kein Tipp, den Sie allzu oft brauchen, aber Sie können uns nicht sagen, dass er nicht cool ist. Egal, ob Sie nach lustigen Memes in der Google Bildersuche suchen oder nach etwas Praktischerem, Sie können ein Bild halten und in die Ecke Ihres Bildschirms ziehen, einfach auf mehrere weitere Bilder tippen und dann alle per Drag & Drop in Ihre Fotobibliothek ziehen in einer Bewegung.

Hier ist wie.

Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone Öffnen Sie die Safari-App auf Ihrem iPhone Öffnen Sie in Safari die Seite mit den Bildern, die Sie in Ihrer Fotobibliothek speichern möchten Halten Sie ein Bild gedrückt und ziehen Sie es in die Ecke. Halten Sie dieses Bild weiterhin mit einem Finger und tippen Sie dann mit der anderen Hand auf jedes nachfolgende Bild Jedes Bild, auf das Sie tippen, geht automatisch in die Ecke mit dem ersten Bild und erstellt einen Stapel Wenn Sie alle gewünschten Bilder haben, wischen Sie mit der Hand, die auf die Bilder getippt hat, von der Unterseite Ihres iPhones nach oben, um den App Switcher zu laden, wenn Sie ein iPhone mit Face ID haben, oder tippen Sie doppelt auf die Home-Taste für diejenigen mit Touch ID Tippen Sie auf die Fotos-App, die sich neben der Safari-App befinden sollte, wenn Sie sie nacheinander geöffnet haben Sobald die Fotos-App in Ihrer Bibliothek geöffnet ist, lassen Sie die Sperre für die Bilder los und sie werden automatisch in Ihrer Bibliothek angezeigt

Natürlich funktioniert dieser Trick auch mit nur einem Bild, d.h. Sie müssen nicht mehr auf ein Foto gedrückt halten und dann auf "Zu Fotos hinzufügen" tippen, wenn Sie dies nicht möchten, auch wenn das bei einem wahrscheinlich schneller geht Foto.

Es ist erwähnenswert, dass Sie mehrere Bilder auswählen und per Drag & Drop in Safari ziehen können. Sie müssen das erste Bild halten und nicht loslassen, bis Sie alle Bilder in der Fotobibliothek abgelegt haben. Daher benötigen Sie zwei Hände. oder sehr lange Finger.