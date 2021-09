Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die jährliche Aktualisierung des iPhones ist eines der größten Ereignisse in der Technologiebranche: Es ist das Telefon, das viele besitzen möchten, eines, das Trends setzt und das Telefon, das alle anderen besser suchen.

Während Lecks und Gerüchte in der Welt der Technik nichts Neues sind, ist es ziemlich selten, vollständige Informationen über neue Apple-Geräte zu erhalten. Sie neigen nicht dazu, so umfassend zu sickern wie ein Samsung- oder Google-Telefon – aber wir sammeln hier alles, was wir über die iPhone-Modelle 2022 hören.

Das ist alles, was wir bisher über die iPhone 14-Modelle gehört haben.

Möglicherweise 13. September 2022

Ab 699 $?

Normalerweise veranstaltet Apple sein iPhone-Event in der zweiten Septemberwoche und normalerweise an einem Dienstag. Die iPhone 13-Modelle wurden am 14. September nach diesem Muster vorgestellt.

Wenn das Muster anhält, könnten die iPhone 14-Modelle am 13. September 2022 enthüllt werden. Offiziell ist natürlich noch nichts und wird es auch noch lange sein.

In Bezug auf den Preis erwarten wir, dass die iPhone 14-Modelle ungefähr auf dem gleichen Niveau starten wie die iPhone 13-Modelle. Gerüchte besagen, dass das iPhone- Mini-Modell in Zukunft verschrottet werden könnte , was den Startpreis der iPhone 14-Modelle im Vergleich zu den iPhone 13-Modellen erhöhen würde. Hoffentlich wird es ein iPhone 14 mini geben.

iPhone 14 mini

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Das iPhone 11 , 11 Pro und 11 Pro Max wurden 2019 auf den Markt gebracht, gefolgt vom iPhone 12 mini , iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max im Jahr 2020 und dem iPhone 13 mini, iPhone 13 , iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Maximal im Jahr 2021.

Es ist daher wahrscheinlich, dass die nächsten iPhones iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max heißen werden. Dies ist jedoch keine Garantie, da sich Apple für das iPhone 13s entscheiden könnte oder es könnte etwas ganz anderes sein. Wir würden unser Geld aber vorerst auf das iPhone 14 stecken.

Völlig neues Design

Lochkamera?

Bündig hinten

Die Apple iPhone 13-Modelle folgten dem gleichen Design wie die iPhone 12-Modelle, mit flachen Kanten und einem Design, das eher dem iPhone 4 und 5 entspricht als die abgerundeten Kanten, an die wir uns seit dem iPhone 6 gewöhnt hatten .

Gerüchte deuten darauf hin, dass die iPhone 14-Modelle die Dinge erneut ändern könnten, wobei von einem Wechsel zu einer Punch-Hole-Frontkamera gesprochen wird . Es gibt auch Behauptungen, dass die hervorstehende Rückkamera im nächsten iPhone bündig mit der Rückseite des Telefons abschließen könnte.

Wir haben eine reduzierte Kerbe an der Spitze der iPhone 13-Modelle im Vergleich zu früheren Face ID-Telefonen gesehen und ein Patent für ein kerbenloses Telefon wurde zuvor angemeldet, aber wir müssen abwarten, ob dies Realität wird.

In Bezug auf die Oberflächen erwarten wir, dass die Pro-Modelle weiterhin hochwertiger sind als die Standardmodelle, und es gab Gerüchte, dass sie kratzfestes Titan verwenden könnten. Es ist auch die Rede, dass das Mini-Modell aufgegeben und stattdessen ein neues Standard-Max-Modell eingeführt wird, aber vorerst ist alles nur ein Gerücht.

Alle OLED

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Verschiedene Größen

Alle 2022 iPhones werden wahrscheinlich über ein OLED-Display verfügen, wie es die Modelle iPhone 12 und iPhone 13 bieten. Es ist auch wahrscheinlich, dass die iPhone 14 Pro-Modelle eine adaptive Bildwiederholfrequenz zwischen 10 Hz und 120 Hz haben , wie das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max, obwohl die ProMotion-Technologie möglicherweise auch auf die Standardmodelle herunterfiltert.

In Bezug auf die Bildschirmgrößen verfügt das iPhone 13 mini über ein 5,4-Zoll-Display, das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro über ein 6,1-Zoll-Display und das iPhone 13 Pro Max über ein 6,7-Zoll-Display. Wie bereits erwähnt, gab es einige Gespräche darüber, dass das iPhone mini aufgegeben und ein Standard-Max-Modell eingeführt wurde.

In diesem Fall könnten die iPhone 14-Modelle als 6,1-Zoll- und 6,7-Zoll-Modelle mit jeweils einem Pro- und Standardmodell erhältlich sein. Wir hoffen jedoch immer noch, dass der Mini 2022 weitergeführt wird, da wir dieses Gerät sehr lieben.

Einige Spekulationen haben zuvor vorgeschlagen, dass Fingerabdrucksensoren im Display neben Face ID funktionieren könnten, was ein plausibler Vorschlag ist.

Dual-Kamera bei Standardmodellen

Triple-Kamera bei Pro-Modellen

Das Apple iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max verfügen beide über eine dreifache Rückfahrkamera, bestehend aus einem Haupt-Weitwinkelsensor, einem Ultra-Weitwinkelsensor und einem Telesensor, während das Standard-iPhone 13 mini und das iPhone 13 den gleichen Haupt-Weitwinkel- und -Ultraweitsensor haben , aber ihnen fehlt das Teleobjektiv.

Es gab Gerüchte, dass die iPhone 14 Pro-Modelle über eine Weitwinkelkamera mit einem 1/1,3-Zoll-48-MP-CMOS-Bildsensor verfügen und 8K-Videoaufnahmen unterstützen würden, aber es ist noch sehr jung.

Wir erwarten, dass die iPhone 14 Pro-Modelle gegenüber den iPhone 14-Standardmodellen weiterhin ein zusätzliches Objektiv und zusätzliche Funktionen wie Macro und ProRES bieten. Derzeit ist unklar, was sich für 2022 ändern könnte, aber Verbesserungen gegenüber den Modellen von 2021 sind wahrscheinlich.

5G

A16-Chip

iOS 16

Da Apple 5G mit allen iPhone 12-Modellen und iPhone 13-Modellen einführt, ist so ziemlich garantiert, dass alle iPhone 14-Modelle 5G-kompatibel sind .

Es ist auch wahrscheinlich, dass die iPhone 14-Modelle auf dem A16 Bionic-Chip laufen, vorausgesetzt, Apple setzt seine Namensmuster in Bezug auf Chipsätze fort. Das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max hatten einen zusätzlichen Kern für ihre GPU, so dass dies auch bei den iPhone 14 Pro-Modellen der Fall sein könnte, um sie von den Standardmodellen zu unterscheiden.

Der nächste große Software-Build wird iOS 16 sein, über den wir voraussichtlich im Juni 2022 mehr erfahren werden, wenn Apple normalerweise seine Worldwide Developer Conference (WWDC) abhält.

Was den Speicher betrifft, so erwarten wir bei den iPhone 13-Standardmodellen mit 128 GB, 256 GB und 512 GB und den iPhone 13 Pro-Modellen mit derselben sowie einer 1 TB-Option dasselbe von den iPhone 14-Modellen.

Hier ist alles, was wir bisher über die iPhone 14-Modelle gehört haben.

Mark Gurman von Bloomberg behauptete, dass das iPhone 14 ein Redesign erfahren würde, was Berichte bestätigt, dass viele Unternehmen zu einer Lochkamera wechseln.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 29 September 2021

Der Branchenanalyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass das iPhone 14 Pro das erste sein wird, das die Frontkamera-Notch vollständig aufgeben wird, wobei Apple sich stattdessen für ein Locherobjektiv entscheidet.

Jon Prosser von FrontPageTech präsentierte ein Video mit einigen Renderings des angeblich iPhone 14 Pro in Verbindung mit Renders von Ian. Die Bilder zeigen ein Flat-Edge-Design ähnlich dem, was die iPhone 13-Modelle bieten, aber mit runden Lautstärketasten.

Auf der Rückseite befinden sich - wie bei den aktuellen Pro-Modellen - drei Kameralinsen, wobei die Renderings die Linsen fast flach zur Oberfläche zeigen und ohne das sie umgebende quadratische Kameragehäuse. Prosser sagt, dass das Gerät aus Titan sein wird und die Renderings auch eine Punch-Hole-Frontkamera zeigen.

Apple wurde ein Patent erteilt, das darauf hindeutet, dass es die Touch-ID unter dem Display untersucht. In der Einreichung beschreibt Apple, wie das aktuelle iPhone-Design den Bildsensor neben dem Display aufweist, anstatt darin eingebettet zu sein. Der Kern dieses Patents diskutiert dann, wie dieser Bildsensor mit dem Display verbunden werden könnte, um die nächste Iteration von Touch ID zu ermöglichen.

Ein Investorenbericht von JPMorgan Chase schlug vor, dass die iPhone 14 Pro-Modelle aus einer Titanlegierung hergestellt und von Hon Hai von Foxconn geliefert werden. Der Analystenbericht gab nicht an, ob nur das Gehäuse oder das Metallband um den Rand des iPhones aus Titan bestehen wird. Es ist wahrscheinlich, dass die Vorder- und Rückseite natürlich Glas bleiben.

Andere Modelle der iPhone 14-Serie werden voraussichtlich über Rahmen aus Aluminiumlegierung und Edelstahl verfügen, heißt es in dem Bericht.

Laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo (via AppleInsider) werden die Top-Tier-Modelle des iPhone 14 mit einem 48-Megapixel-Sensor ausgestattet sein. Kuo sagte in einer Mitteilung an die Investoren, dass er glaube, dass die Geräte eine Weitwinkelkamera mit einem 1/1,3-Zoll-48-MP-CMOS-Bildsensor bieten würden. Er sagte auch, dass der neue Sensor 8K unterstützen würde.