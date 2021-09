Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In einer der strengsten Produktreparaturentscheidungen, die Apple jemals getroffen hat, scheinen neue Erkenntnisse in den Tagen nach der Einführung der iPhone 13- Serie darauf hinzudeuten, dass das Unternehmen so weit geht, die Verwendung von Face ID auf Geräten mit einem Drittanbieter zu verbieten. Party-Bildschirmaustausch - auch wenn es sich bei der Anzeigekomponente um einen Original Equipment Manufacturer (OEM) handelt.

Zuvor hat Apple bereits 2011 einige fragwürdige Entscheidungen getroffen, um potenzielle Reparaturunternehmen von Drittanbietern durch die Verwendung proprietärer Schrauben abzuschrecken. Die Entscheidung, die Verwendung von Face ID vollständig zu deaktivieren, ist jedoch vielleicht eine der verbraucherfeindlichsten Entscheidungen, die bisher getroffen wurden.

Die Ergebnisse wurden von Phone Repair Guru entdeckt , der feststellte, dass selbst ein echtes Display die Face ID deaktivieren würde, indem er zwei brandneue iPhone 13-Einheiten nahm und die Bildschirme austauschte.

In anderen Nachrichten zum iPhone 13 wurde auch festgestellt, dass einige der beworbenen Animationen mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz bei Anwendungen von Drittanbietern nicht wie erwartet funktionieren. Natürlich wurde jedoch bereits klargestellt, dass dies eher ein unbeabsichtigter Fehler als ein absichtlicher Schritt des Unternehmens ist.

Sehe ich richtig, dass UIView.animateWithDuration APIs auf dem iPhone 13 nicht mit 120 Hz getaktet sind? Auf UIScrollView, System Ones und Metal, wie es aussieht, ist der Rest immer noch 60 Hz? pic.twitter.com/t3MeM9cj0E — Christian Selig (@ChristianSelig) 24. September 2021

Ein Update auf iOS 15.0.1 oder 15.1 wird in den kommenden Tagen bis Wochen erwartet und soll das 120-Hz-Panel-Problem beheben. Was das Face ID-Problem bei Reparaturen von Drittanbietern betrifft, so hat Apple noch keinen Kommentar abgegeben, wir können jedoch nur davon ausgehen, dass es sich um einen absichtlichen Schritt handelt.