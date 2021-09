Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple kündigte die iPhone 13-Serie während einer Veranstaltung am 14. September 2021 an und brachte eine Reihe neuer Funktionen mit sich, darunter Fotostile für Fotos und den Cinematic-Modus für Videos.

Sie können alles über den Cinematic-Modus in unserem separaten Feature lesen, aber hier konzentrieren wir uns auf fotografische Stile, einschließlich ihrer Funktionen, ihrer Funktionsweise und ihrer Verwendung.

Fotografische Stile sind vier Voreinstellungen, die Sie verwenden und auf ein Foto anwenden können, bevor Sie mit einem der vier iPhone 13-Modelle eine Aufnahme machen . Es stehen vier Voreinstellungen zur Auswahl, die Vibrant, Rich Contrast, Warm und Cool umfassen, während Sie sich auch für Standard entscheiden können.

Standard ist der Standard-Look Ihres iPhones und wurde so gestaltet, dass er lebensecht und ausgewogen in seiner Darstellung ist.

Vibrant liefert helle und lebendige Farben, ist aber dennoch natürlich gestaltet.

Rich Contrast sorgt für einen dramatischeren Look mit dunkleren Schatten, satteren Farben und stärkerem Kontrast.

Warm bietet goldene Untertöne für einen warmen Look.

Cool hat blaue Untertöne für einen cooleren Look.

Betrachten Sie sie als einen sehr subtilen Filter, aber im Gegensatz zu einem Filter, der nach der Aufnahme auf ein ganzes Bild angewendet wird, sei es das Gesicht einer Person oder der Himmel und daher manchmal Elemente der Aufnahme ruinieren, versteht Photographic Styles die einzelnen Elemente und wendet die Voreinstellung an entsprechend stylen.

Photographic Styles sind so konzipiert, dass sie Ihre individuellen Vorlieben in die Bildpipeline einbringen – also noch bevor die Aufnahme gemacht wird. Wenn Sie beispielsweise kontrastreiche Aufnahmen mögen, sollten Sie vor der Aufnahme eines Fotos den kontrastreichen Fotografiestil anwenden, sodass Sie anschließend keinen Filter anwenden oder die Einstellungen individuell anpassen müssen.

Photographic Styles verwendet ein tiefes semantisches Verständnis, um das richtige Maß an Anpassungen auf verschiedene Teile des Fotos anzuwenden und gleichzeitig bestimmte Elemente wie den Hautton beizubehalten. Dies sollte bedeuten, dass Sie ein besseres Gesamtbild erhalten, als die Anwendung eines ähnlichen Filters bieten würde, da das Foto nicht so aussehen sollte, als ob ein Film gerade darüber gelegt wurde, was bestimmten Elementen mehr Dimension verleiht.

Fotografische Stile müssen angewendet werden, bevor Sie eine Aufnahme machen. Sie können nach der Aufnahme keinen der vier voreingestellten Fotostile anwenden, wie Sie es mit einem Filter tun können, oder auf die gleiche Weise ein Foto bearbeiten, indem Sie Farbe, Kontrast, Sättigung usw. anpassen.

Um fotografische Stile zu finden, starten Sie die Kamera-App auf Ihrem iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max . Sie können dann entweder von unten nach oben wischen und auf das Symbol mit den drei Quadraten tippen, oder Sie tippen auf das Symbol mit den drei Quadraten oben rechts auf Ihrem Display neben dem Live-Foto-Symbol.

Beide starten dann die fünf Voreinstellungen - Standard, Rich Contrast, Vibrant, Warm und Cool - im Sucher und zeigen Ihnen, wie Ihr Bild aussehen wird.

Sie sehen auch Ton- und Wärme-Schieberegler unter jeder der Voreinstellungen, mit denen Sie sie an Ihre Vorlieben anpassen können. Was auch immer Sie einstellen, bleibt beim nächsten Start der Kamera-App und der Fotostile erhalten, es sei denn, Sie ändern sie erneut oder drücken die Reset-Taste rechts neben den Schiebereglern, wodurch die Schieberegler auf die voreingestellten Werte für jeden Stil zurückgesetzt werden.

Die Idee ist, dass Sie standardmäßig die Kamera-App öffnen und alle Ihre Fotos mit Ihrer bevorzugten Einstellung aufnehmen, wodurch Sie Zeit bei der Bearbeitung nach der Aufnahme sparen.

