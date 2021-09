Apple veröffentlicht iOS 15 und iPadOS 15 für alle

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einer relativ stabilen dreimonatigen Beta-Phase für die Öffentlichkeit und für Entwickler hat Apple das mit Spannung erwartete Software-Update für iOS 15 und iPadOS 15 auf alle berechtigten Geräte veröffentlicht, das iPhone-Modelle bis zum iPhone 6s bis hin zu iPad-Modellen umfasst, die so alt sind wie das 2014er iPad Air 2 und das 2015er iPad mini 4.

Während in diesem Jahr weder iOS noch iPadOS eine radikale Neugestaltung erleben, bringt das Software-Update seinen gerechten Anteil an kleineren Layout-Änderungen, neuen Widget-Optionen und einem neu gestalteten Aussehen des nativen Safari-Webbrowsers.

Pocket-lint hat hier alles, was Sie über iOS 15 und iPadOS 15 wissen müssen, zusammengefasst. Wenn Sie also daran interessiert sind, das zu überprüfen, klicken Sie hier .

Was die Neuerungen in Safari betrifft, so versuchte Apple zunächst , die gesamte Benutzeroberfläche des Webbrowsers vollständig auf den Kopf zu stellen, indem die URL-Leiste in einer neuen Art von All-in-One-integrierter Taskleiste vom oberen Bildschirmrand nach ganz unten verschoben wurde.

Nach einem enormen Rückschlag der Beta-Community, die das neue Update testete, kehrte Apple jedoch schließlich zum ursprünglichen Layout zurück, an das die meisten Benutzer standardmäßig gewöhnt sind, und fügte stattdessen eine neue Option in den Einstellungen hinzu, mit der Benutzer das umstrittene Design umschalten können, wenn sie dies wünschen .

Gehen Sie dazu einfach zu Einstellungen und tippen Sie dann auf Safari, und Sie sollten sofort mit einer grafischen Aufforderung begrüßt werden, in der Sie gefragt werden, welches Layout Sie bevorzugen.

Die Safari-Änderungen gelten nicht nur für iOS, da iPadOS auch ein optionales Safari-Redesign erhält. Anfangs hoffte Apple, die diskrete Tab-Leiste nahtlos in die oberste URL-Leiste als All-in-One zu integrieren, aber auch hier veranlasste das Benutzer-Feedback Apple, zum ursprünglichen Aussehen mit einer Option in den Einstellungen zurückzukehren, um das neuere Layout zu wählen.

Andere Änderungen des iPad-Betriebssystems umfassen die Möglichkeit, Widgets überall auf dem Startbildschirm hinzuzufügen, und die Unterstützung für Swift Playgrounds, sodass Entwickler iOS-Apps direkt von einem iOS-Gerät erstellen können.

Auch hier können Sie sich die Anleitung von Pocket-lint zu iOS 15 und iPadOS 15 ansehen .