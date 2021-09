Was ist der Cinematic-Modus von Apple?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat den Cinematic-Modus als eine der wichtigsten neuen Funktionen des iPhone 13 vorgestellt , die heute auf der California Streaming-Keynote-Veranstaltung des Unternehmens in Cupertino angekündigt wurden, und die Funktionalität funktioniert ähnlich wie der Portrait-Modus ; erstmals 2016 auf dem iPhone 7 Plus eingeführt.

Falls Sie sich nicht erinnern, ist der Porträtmodus eine Funktion der iOS-Kamera-App, die einen Bokeh-Effekt hinter einem Motiv bietet, ähnlich wie bei einer echten DSLR-Kamera. Jetzt, mit der Einführung des Cinematic-Modus, bringt Apple die Funktion auf Live-Video.

Beim Filmen in Bewegung hält der Cinematic-Modus den Fokus auf ein sich bewegendes Motiv, und Fokusübergänge erfolgen automatisch zwischen den Objekten. Das System verwendet KI, um Gesichter und Points of Interest zu erkennen. Wenn beispielsweise ein gefilmtes Motiv seinen Blick vom Bild abwendet, passt das iPhone 13 den Fokus auf ein Objekt innerhalb seiner Sichtlinie an.

Sehen Sie sich das großartige Beispiel von Apple an, das zeigt, wie die Technologie funktioniert.

Das Unternehmen hat auch einen kurzen Film auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, der die neuen leistungsstarken Kamerasoftwarefunktionen zeigt, die Sie unten ansehen können.

