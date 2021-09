Apples iOS 15 und iPadOS 15 erscheinen am kommenden Montag

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple kündigte während seines California Streaming-Events am Dienstag mehrere Produkte an, erwähnte jedoch nicht, wann iOS 15 und iPadOS 15 zum Download auf vorhandene Geräte verfügbar sein werden.

Aber keine Sorge, wir sind für Sie da. Beide sind ab Montag, 20. September, verfügbar.

Am selben Tag wird auch Apple watchOS 8 verfügbar sein.

Das Veröffentlichungsdatum wurde in offiziellen Apple-Pressemitteilungen an Pocket-lint bekannt gegeben: "iOS 15 wird am Montag, den 20. September, als kostenloses Software-Update verfügbar sein", hieß es.

Ähnliche Linien wurden auch in den Apple Watch- und iPad-Versionen versteckt.

Wie in den Vorjahren erwarten wir, dass die Betriebssysteme ab 18:00 Uhr BST (10:00 Uhr Ortszeit für Apple in Cupertino) verfügbar sein werden. Je nach Serverauslastung kann es sich jedoch lohnen, etwas länger zu warten.

Die neuen Handys iPhone 13, 13 mini, 13 Pro und 13 Pro Max werden mit iOS 15 vorinstalliert sein, wenn sie am Freitag, 24. September, verfügbar gemacht werden. Die neuen Tablets iPad und iPad mini werden noch am selben Tag mit iPadOS 15 erhältlich sein.

Die neueste Apple Watch – Series 7, die ebenfalls während der Veranstaltung angekündigt wurde – wird später im Herbst erscheinen. Apple wird weiterhin die Apple Watch Series 3 und die Apple Watch SE anbieten.