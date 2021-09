Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Angewohnheit von Apple, jedes Jahr die Farbpalette für seine iPhones zu ändern, hört nicht auf, und die iPhone 13- und 13 Pro- Reihen setzen diese Tradition fort.

Auch hier haben Sie einige Finishes zur Auswahl, wenn Sie glauben, eines der neuen Mobilteile in die Hand zu nehmen, einige davon etwas abenteuerlicher als andere.

Es ist zwar nicht die größte Farbpalette von Apple, aber es gibt einige neue Farbtöne. Sehen Sie sich also die vollständige Palette der verfügbaren Farben hier an.

Als erstes nehmen wir Apples hochwertigstes und teuerstes iPhone – das 13 Pro Max und 13 Pro, die diesmal in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich sind.

Wie immer haben sie einige herrlich geschmackvolle Namen - Graphit, Gold, Silber und Sierra-Blau. Es überrascht nicht, dass wir wahrscheinlich die größten Fans des neuen Blautons sind, der eine viel hellere Note hat als das dunklere und stimmungsvollere Blau, das wir beim 12 Pro bekommen haben.

Beim 13 Pro und Pro Max bleibt natürlich das glänzende Edelstahl-Außengehäuse erhalten, so dass es ein ziemlich jazziger Look ist.

Mit dem Standard-iPhone und seinem kleineren Cousin macht es aus unserer Sicht aber noch ein bisschen mehr Spaß - das hat mittlerweile auch Tradition, dass die Einsteiger-iPhones zumindest in puncto etwas hipper designt werden Farbe.

Diesmal stehen fünf zur Auswahl:

Sie bestehen aus Product (Red), Starlight, Midnight, Blue und Pink – wobei letzteres die herausragende Ergänzung ist, die einige Leute in Versuchung führen könnte. Natürlich ist auch die wohltätige Spende, die die Product(Red)-Version bewirken wird, ein guter Grund, sie abzuholen.

Fünf Farben sind ein kleiner Schritt im Vergleich zu den Vorjahren, in denen uns im Allgemeinen sechs zur Auswahl angeboten wurden, und das Lineup ist auch nicht ganz so lebendig wie in den letzten Iterationen, also wird es interessant um zu sehen, welche Farben sich am beliebtesten erweisen.

