Apple iPhone 14 leckt, bevor iPhone 13 überhaupt angekündigt wird

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird voraussichtlich am 14. September seine iPhone 13-Serie auf einer Veranstaltung ankündigen, aber es gab bereits ein Leck, das enthüllt, wie das iPhone in einem Jahr aussehen könnte.

Bevor wir fortfahren, lohnt es sich, dieses Leck mit einer großen Prise Salz zu nehmen, da Jon Prosser - wo das Leck entstanden ist - nicht die beste Erfolgsbilanz in der Leckindustrie hat und das fragliche Gerät nicht in einem weiteren Jahr erwartet wird. in dieser zeit kann sich vieles ändern.

Vor diesem Hintergrund hat Jon Prosser von FrontPageTech ein Video mit einigen Renderings des angeblich iPhone 14 Pro in Verbindung mit Renders von Ian präsentiert. Die Bilder zeigen ein Flat-Edge-Design ähnlich dem, was die iPhone 12-Modelle bieten, aber mit runden Lautstärketasten.

Auf der Rückseite befinden sich - wie bei den aktuellen Pro-Modellen - drei Kameralinsen, wobei die Renderings die Linsen fast flach zur Oberfläche zeigen und ohne das sie umgebende quadratische Kameragehäuse. Prosser sagt, das Gerät wird aus Titan sein.

Vielleicht überraschender ist jedoch, dass die Renderings auch das angebliche iPhone 14 Pro mit einer Punch-Hole-Frontkamera zeigen . Die Kerbe soll bei den iPhone 13-Modellen reduziert sein, aber wir wären sehr überrascht, wenn wir zu einem Locher-Design übergehen würden.

Da die iPhone 14 Pro-Modelle in einem Jahr nicht erwartet werden, dauert es ziemlich lange, um herauszufinden, ob diese Renderings genau sind oder nicht. Es ist wahrscheinlich besser, sich auf das iPhone 13 zu konzentrieren, das nächste Woche kommt.