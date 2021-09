Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine neue FCC-Anmeldung von Apple zeigt ein aktualisiertes MagSafe- Ladegerät, das letztes Jahr erstmals in der iPhone 12- Serie eingeführt wurde, und obwohl die Unterschiede nicht sofort offensichtlich sind, können wir ein paar fundierte Vermutungen anstellen, was wir sehen könnten.

Die Diagramme in der Akte zeigen eine AirPods-Hülle auf einer aktualisierten MagSafe-Festplatte, was merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass Apple noch nie offiziell beworben hat, ein MagSafe-Ladegerät zum Auffüllen einer AirPods-Hülle zu verwenden - obwohl Sie dies bereits tun können, da MagSafe wirklich nur schicker ist Qi-Aufladung mit Magneten, die Hülle wird nicht automatisch befestigt oder hält sich nicht wie die neueste iPhone 12-Serie.

Das neue Apple MagSafe-Ladegerät ist gerade durch die FCC gegangen. Frage mich, was es Neues gibt. Wäre es nicht cool, wenn die neuen Airpods auch magnetisch befestigt wären… pic.twitter.com/xdz1ORhuhe — Dave Zatz (@davezatz) 6. September 2021

Mit den Gerüchten, dass Apple die Einführung neuer AirPods der dritten Generation ziemlich bald vorbereitet, scheinen die Sterne sich auszurichten, und wir könnten MagSafe AirPods dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres sehen.

Bilder zeigen auch die MagSafe-Disk auf einem vagen kastenförmigen Rechteck mit der Aufschrift „Phone“, aber das sollte keine Überraschung sein. Wenn überhaupt, erwarten einige, dass das iPhone 13 MagSafe über noch stärkere Magnete verfügt als die aktuellen iPhones, daher ist der aktualisierte Puck vielleicht nur eine Möglichkeit, sich mit den neuen Geräten mit einem besseren Griff zu verbinden.

In der Dokumentation verweist Apple auf Tests des Ladegeräts an vier "neuen Telefonen" und an der iPhone 12-Serie, die überraschenderweise als "Legacy-Telefone" bezeichnet wird.

Diese vier neuen Telefone sind natürlich die kommende iPhone 13-Serie, über die Sie hier in der Zusammenfassung von Pocket-lint mehr erfahren können.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die Top-Handys, die es heute zu kaufen gibt von Chris Hall · 4 Kann 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können, die das Beste von iPhone und Samsung abdecken und alles, was Android zu bieten hat