Angebliche Verpackung der iPhone 13-Hülle bestätigt den Namen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple seine nächsten iPhone-Modelle vor Ablauf des Monats ankündigt, und das neueste Leck scheint bestätigt zu haben, dass die neuen Geräte iPhone 13 heißen werden.

Ein seitdem gelöschtes Video wurde ursprünglich von Twitter-Benutzer @PinkDon1 gepostet – dann von anderen Benutzern erneut gepostet – und zeigt Stapel mehrerer weißer Kästen mit einem Bild einer schwarzen Silikonhülle. Auf der Verpackung steht "iPhone 13 Pro Max", "Silicone Case" und darunter das MagSafe-Branding.

Es wird vermutet, dass das Video in einer Produktionsstätte oder einem Vertriebslager aufgenommen wurde, obwohl die Quelle nicht bestätigt werden kann und es daher möglich ist, dass es sich bei den Hüllen um Fälschungen handelt und nicht um offizielle Apple-Hüllen, die auf den Versand der neuen Geräte warten.

Die Benennung des nächsten iPhones ist derzeit ein wenig in der Luft, wobei die Gespräche über iPhone 12s und iPhone 14 die Runde machen, obwohl die meisten Gerüchte sich auf die Geräte als iPhone 13 beziehen, was darauf hindeutet, dass sie trotz der so heißen werden Nummer 13 wird häufig mit Pech in Verbindung gebracht.

Die nächsten iPhone-Modelle werden voraussichtlich in den gleichen Größenoptionen wie die iPhone 12-Modelle erhältlich sein, obwohl sie angeblich eine kleinere Kerbe, größere Batterien und neue Kamerafunktionen bieten. Gerüchte besagen auch, dass das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max mit Apples ProMotion 120Hz-Bildwiederholfrequenztechnologie ausgestattet sein werden .

Vorerst ist noch nichts offiziell, obwohl ein Datum für die Einführung der nächsten iPhones voraussichtlich in Kürze bekannt gegeben wird. Alle Gerüchte rund um die Geräte könnt ihr in der Zwischenzeit in unserem separaten Round-Up-Feature nachlesen.

