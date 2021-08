Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In einem der überraschenderen zukünftigen iPhone-Gerüchte, die wir je gehört haben, heißt es nun in einem neuen Bericht, dass Apple in diesem Jahr möglicherweise eine revolutionäre Funktion auf den Markt bringt, mit der Benutzer telefonieren und Textnachrichten senden und empfangen können - selbst wenn Sie sich mitten im Wald verlaufen und absolut kein Handysignal haben.

Wie will das Unternehmen aus Cupertino dies ermöglichen? Satelliten. Und nicht nur irgendwelche Satelliten, dies sind LEO-Satelliten, was bedeutet, dass im Gegensatz zu herkömmlichen geostationären Satelliten - Geräten, die 24 Stunden brauchen, um die Erde zu umkreisen, Low-Earth-Satelliten (LEO) nur etwa eine oder zwei Stunden brauchen, um eine volle Umdrehung (auch bekannt als Umlaufzeit) um unseren Planeten.

Das bedeutet, dass es mit einem Netzwerk von genügend davon auf der Erde keinen Ort auf der ganzen Welt geben würde, an dem Sie kein Signal mit einem halten könnten.

Während wir normalerweise ein so vorgeblich dummes Gerücht abtun würden, stammt der Bericht aus dem äußerst genauen Mund von Ming-Chi Kuo, einem Analysten mit einer Genauigkeit von über 75 Prozent, wenn es um seine Vorhersagen zum kommenden Apple geht Produkte laut AppleTrack .

Sie haben vielleicht schon einmal von LEO-Satelliten von Elon Musk gehört, dessen SpaceX-Unternehmen Starlink beaufsichtigt , ein kommerzielles Projekt von LEO-Einheiten, von dem Musk hofft, dass er eines Tages Zugang zu der ganzen Welt verkaufen kann. Derzeit steht Starlink in einer kleinen öffentlichen Betaversion für Personen im Norden der USA und Kanadas zum Testen zur Verfügung.

Apple wird jedoch nicht die Satellitenflotte von Starlink verwenden, um ihr Ziel des SMS-Versands zu erreichen, selbst wenn Sie mitten im Ozean festsitzen, sondern höchstwahrscheinlich mit Globalstar zusammenarbeiten, einem Unternehmen, das Berichten zufolge bereits eng mit Apples zusammengearbeitet hat Modemhersteller Qualcomm, die notwendigen Technologien zu entwickeln, damit ein mobiles Gerät ordnungsgemäß mit LEO-Satelliten kommunizieren kann.

Qualcomm sollte ursprünglich LEO-kompatible Modems auf seinen 2022 X65-Chips herausbringen. Kuo behauptet jedoch, dass Apple, anstatt zu warten, stattdessen einen benutzerdefinierten X60-Chip bei dem Unternehmen bestellt hat, der über eine speziell ausgestattete LEO-Kompatibilität verfügt.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die Top-Handys, die es heute zu kaufen gibt von Chris Hall · 4 Kann 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können, die das Beste von iPhone und Samsung abdecken und alles, was Android zu bieten hat

Für eine Zusammenfassung aller anderen iPhone 13-Funktionen und Gerüchte, von denen wir gehört haben, sehen Sie sich alles an, was wir hier gesammelt haben.