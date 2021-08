iPhone 13 Vorbestell- und Versanddaten vom Händler durchgesickert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird in Kürze seine neueste iPhone-Reihe auf den Markt bringen , daran besteht kein Zweifel. Es wurden jedoch mehrere Datumsalternativen herumgeworfen, wann dies sein könnte.

Viele sagen, dass das Apple Launch Event am kommenden Montag – 30. August – angekündigt wird und am 7. September stattfindet. Andere behaupten, dass es am 14. September online gestreamt wird.

Wir bevorzugen ersteres, aber laut einem Screengrab einer E-Commerce-App, die ITHome (vom Weibo-Benutzer @PandaIsBald) erhalten hat, könnte das spätere Datum tatsächlich mehr Sinn machen. Es enthüllt angeblich die Vorbestellungs- und Versanddaten für die iPhone 13-Reihe.

Die durchgesickerte Liste zeigt, dass das iPhone 13, das iPhone 13 mini, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max ab dem 17. September vorbestellt und am Freitag, den 24. September ausgeliefert werden können. Dies wurde auch durch die Quellen von FrontPageTech bestätigt (so behauptet es).

Die Apple AirPods 3 – die voraussichtlich zusammen mit der iPhone 13-Serie auf den Markt kommen sollen – werden ab dem 30. September erhältlich sein.

Apple hat noch keine Veranstaltung angekündigt, geschweige denn die Vorbestellungs- und Versandtermine für seine kommenden mobilen Produkte. Die Daten stimmen jedoch mit dem traditionellen Startfenster für iPhones von Mitte September überein.

Wir hoffen, am kommenden Montag (einem Feiertag in Großbritannien) mehr zu erfahren, wenn wir erwarten, dass eine Apple-Einladung in unsere Posteingänge einfällt.

