Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zwei auf Twitter gepostete Bilder behaupten, ein tiefrosafarbenes, dunkelviolettes iPhone 13 Pro zu zeigen stammt ja aus der kommenden iPhone 13 Pro Serie .

Woher wissen wir das? Schauen Sie sich das Kameramodul auf dem violetten iPhone noch einmal an und vergleichen Sie es dann mit dem iPhone 12 Pro oder 12 Pro Max. Bemerken Sie etwas?

Auf dem durchgesickerten iPhone sitzt das Modul viel breiter und weiter in der Mitte des Geräts, weit über den Mittelpunkt des Apple-Logos hinaus ausgerichtet, das auf die Rückseite jedes iPhones geätzt ist. Auf einem iPhone 12 Pro oder 12 Pro Max kommt das Kameramodul jedoch nicht ganz so weit, da es etwas kleiner und weniger groß ist als das, was für die neuen iPhone 13 Pro-Modelle erwartet wird.

Der Leaker, @MajinBuOfficial , nennt das iPhone " roségold", obwohl wir basierend auf den roségoldenen iPhone-Modellen, die Apple vor wenigen Jahren produzierte, nicht sagen können, dass die beiden Farbtöne sehr ähnlich aussehen, daher der "violette" Spitzname.

Anfang dieses Jahres sind Gerüchte durchgesickert, dass das iPhone 13 Pro in einem neuen Sunset Bronze-Finish erhältlich ist, in Anlehnung an die Tradition der letzten zwei Jahre, in denen Apple die iPhone Pro-Serie in Silber, Graphit und Gold zusätzlich zu einem jährlichen exklusiven Farbton herausbringt. Beim iPhone 11 Pro war es Midnight Green , beim 12 Pro Pacific Blue , aber wenn es dieses Jahr tatsächlich Sunset Bronze ist, sagen wir einfach, dass wir hoffen, dass dieses Gerät aus einer frühen Charge von Farbtests stammt und nicht aus dem Das eigentliche fertige Produkt werden wir im September sehen.

Basierend auf dem, was mir heute zugesandt wurde, hat #Apple eine roségoldfarbene iPhone-Einheit entwickelt, wahrscheinlich eine ausrangierte oder für die Zukunft geplante Variante. Leider habe ich keine weiteren Informationen dazu pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 19. August 2021

Für einen vollständigen Überblick über alles, was wir über die neue iPhone 13-Serie wissen, die nächsten Monat auf den Markt kommt, klicken Sie hier.