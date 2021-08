Apple iPhone 13 könnte am 14. September mit 1 TB-Option auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples iPhone 13 wird voraussichtlich im September zusammen mit der Apple Watch Series 7 auf den Markt kommen, und der neueste Bericht deutet nicht nur darauf hin, wann die Veranstaltung stattfinden könnte, sondern auch, dass die Mobilteile doppelt so viel Speicherplatz bieten könnten wie ihre Vorgänger.

Laut 9to5Mac veröffentlichte das Analystenunternehmen Wedbush eine Investorennotiz, in der besagte Lieferkettenprüfungen besagten, dass die iPhone 13-Einheiten bereits zwischen 130 Millionen und 150 Millionen zusammengebaut sind, was als Zuversicht angenommen wurde, dass die Einführung des iPhone 13 innerhalb des "normalen" Zeitrahmens liegen würde.

In der Notiz heißt es, das Analystenhaus gehe davon aus, dass die iPhone-Veranstaltung in der dritten Septemberwoche stattfinden würde, was wahrscheinlich der 14. September sein würde, da Apple traditionell an einem Dienstag Veranstaltungen abhält. In der Regel fand das iPhone-Event jedoch vor der globalen Pandemie eine Woche früher statt, sodass die Jury vorerst noch nicht entschieden ist.

Der Analystenbericht von Wedbush sagte auch, dass er glaubte, dass das iPhone 13 eine 1-TB-Speicheroption bieten würde, was das Doppelte der derzeit von den iPhone 12 Pro- Modellen angebotenen wäre.

Von Apple wird vorerst nichts bestätigt. Es wird erwartet, dass das iPhone 13 ein ähnliches Design wie die iPhone 12-Modelle bietet und auch in den gleichen Größenoptionen angeboten wird. Neben größeren Akkus sollen auch einige neue Kamerafunktionen zu den neuen Modellen kommen.

Alles über die Gerüchte rund um die iPhone 13 Modelle können Sie in unserem separaten Feature nachlesen.