Bald kommen neue iPhones mit noch besseren Pro-Kameras auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der gefeierte Apple-Leaker Mark Gurman für Bloomberg gab heute bekannt, dass der Cupertino-Riese nächsten Monat neue iPhones mit einigen großen Kamera- und Videoverbesserungen als Hauptverkaufsargumente ankündigen wird.

Der Bericht beschreibt speziell die „bescheidene“ Natur des bevorstehenden iPhone-Upgrade-Zyklus und verweist auf die Tatsache, dass die aktuelle i Phone 12-Serie gerade eine grundlegende Neugestaltung des Körpers mit flachen Kanten und der Einführung eines LiDAR-Sensors in der Pro-Linie erhalten hat. In Bezug auf das, was wir auf dem iPhone 13 erwarten sollten, bestätigt Gurman, dass das aktualisierte Gehäuse relativ gleich bleiben wird, obwohl er Gerüchte über eine kleinere "Notch" bestätigt , die in diesem Jahr ihr Debüt feiert.

Gemäß den Einzelheiten des heutigen Berichts nennt Gurman drei Funktionen, die Apple plant, als einige der „größten Verkaufsargumente“ für das diesjährige Modell zu vermarkten. Der erste ist die Erweiterung des Portrait-Modus auf Video, was bedeutet, dass der ultrarealistische Bokeh-Effekt, den Apple und andere Unternehmen im Laufe der Jahre verfeinert haben, um Smartphone-Aufnahmen zu machen, das Aussehen und die Haptik einer echten DSLR-Kamera nachahmt, in Vollzeit läuft. Es ist klar, dass Apple in gewisser Weise daran gearbeitet hat, da FaceTime in den Betas von iOS 15 bereits eine Version des Portrait-Modus auf der Frontkamera beim Video-Chat aktiviert. Dem Bericht zufolge plant Apple, dieses Feature "Cinematic Video" zu überspielen.

In Bezug auf die anderen beiden Funktionen erklärt Gurman, wie Apple plant, Video einen noch hochwertigeren Aufnahmemodus namens ProRes hinzuzufügen, der der Einführung von ProRAW im letzten Jahr ähnlich sein sollte. Falls Sie nicht vertraut sind, ProRAW ermöglicht es iPhone 12 Pro-Benutzern, Fotos in einem echten RAW-Format aufzunehmen, was bedeutet, dass professionelle und Hobby-Bildbearbeiter gleichermaßen mehr Kontrolle über ihre Aufnahmen haben und ihre Bearbeitungen verfeinern können, als ob sie mit kommenden Fotos arbeiten würden von einer erstklassigen DSLR-Kamera.

Die letzte erwähnte Funktion wird voraussichtlich ein neuer Fotofilterprozess sein, der mit KI arbeitet, was eine wesentliche Änderung gegenüber der sehr grundlegenden und aktuellen Filtererfahrung auf dem iPhone darstellen sollte, bei der Software den gesamten Bildschirm überlappt und einen bestimmten Effekt bietet. Dem Bericht zufolge werden iPhone 13-Modelle stattdessen KI verwenden, um Filter nur auf bestimmte Teile des Bildes anzuwenden, während andere Aspekte wie Himmel oder Hintergrund so eingestellt werden, dass sie neutraler bleiben.

Es ist unklar, wie genau diese neue Fotofilterfunktion mit KI in der Praxis tatsächlich aussehen wird, aber angesichts der massiven Fortschritte, die Apple bei softwarebasierten Verbesserungen seiner Kameratechnologie gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass die Funktion einige unglaublich einzigartige Aufnahmen ermöglichen wird.

Wenn Sie mehr über alle aktuellen Gerüchte über das iPhone 13 erfahren möchten, lesen Sie hier unsere Zusammenfassung.

