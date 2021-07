Apple könnte 5G iPhone SE 3 Anfang 2022 auf den Markt bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples iPhone SE wurde erstmals im März 2017 auf den Markt gebracht, gefolgt von einem Modell der zweiten Generation im Jahr 2020, und jüngste Gerüchte deuten darauf hin, dass Fans des Touch ID iPhone Anfang 2022 mit einer dritten Iteration rechnen können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte über ein neues iPhone SE auftauchen, obwohl der neueste Bericht eine Zeitleiste sowie ein paar Details darüber enthält, was wir erwarten können.

Laut Digitimes (via PocketNow) wird das iPhone SE (2022) mit dem gleichen Prozessor wie die iPhone 12-Serie , also dem A14-Chip, kommen. Es wird auch behauptet, dass es billiger ist als das iPhone 12 mini – das in den USA 699 US-Dollar und in Großbritannien 599 Pfund kostet – und es soll mit 5G-Unterstützung geliefert werden , was alles sinnvoll ist.

Die Gerüchte besagen auch, dass das iPhone SE der dritten Generation in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen würde, was wir irgendwann im März erwarten würden, da dies normalerweise der Fall ist, wenn Apple seine Frühjahrsveranstaltungen abhält, und es wird gesagt, dass es das gleiche Design wie . bieten wird das vorherige iPhone SE, wobei bis 2023 keine Designänderung erwartet wird.

Das bedeutet, dass das iPhone SE (2022) wahrscheinlich mit einem 4,7-Zoll-LCD-Display und dem Touch ID-Home-Button an der Unterseite ausgestattet sein wird, was es von den anderen iPhone-Modellen mit Face ID unterscheidet .

Es wird gesagt, dass das 2023-Modell einen größeren 6,1-Zoll-Bildschirm mit einem Punch-Hole-Display bieten könnte, obwohl derzeit nichts bestätigt ist.