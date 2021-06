Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple kündigte eine ganze Reihe neuer Funktionen für iPhone , iPad, Mac und Apple Watch an, wenn es später in diesem Jahr seine neuesten Software-Builds auf den Markt bringt, darunter etwas namens Focus.

Hier finden Sie alles, was Sie über Focus wissen müssen, einschließlich dessen, was es ist, wie es funktioniert und wann Sie es verwenden können.

Apples Focus ist eine Funktion, die Ihnen hilft, Benachrichtigungen und Apps auf Ihren Apple-Geräten basierend auf Ihrem Status automatisch zu filtern, um Sie beim "Finden von Focus" zu unterstützen - daher der Name.

Die Idee ist, Ablenkungen zu reduzieren und es funktioniert auf iPhone, iPad , Mac und Apple Watch. Sie können Ihr Gerät auf einen bestimmten Fokus einstellen, z. B. Privat, Arbeit, Sport, Spielen oder Schlafen, und Ihr Gerät blendet Ablenkungen automatisch aus, signalisiert Freunden, dass Sie nicht verfügbar sind, und filtert Benachrichtigungen.

Die Apple Focus-Funktion funktioniert, indem sie mithilfe von On-Device-Intelligenz einen Fokus vorschlägt – wie Working – basierend auf dem Kontext eines Benutzers, wie beispielsweise Arbeitszeiten. Die Funktion schlägt dann Personen und Apps vor, die Sie benachrichtigen dürfen, wenn ein Fokus gesetzt wurde.

Sie können jedoch auch einen benutzerdefinierten Fokus erstellen, und für jeden Fokus können Sie Startbildschirmseiten mit Apps und Widgets erstellen, die für den jeweiligen Fokus gelten, den Sie ausgewählt haben, und nur relevante Apps anzeigen, um die Versuchung zu verringern.

Wenn ein Focus Benachrichtigungen blockiert, zeigt Messages den Status für Benutzer an, die Sie kontaktieren, und zeigt damit an, dass Sie im Moment nicht verfügbar sind. Kontakte können jedoch mit dringend antworten, wenn sie möchten, dass eine Nachricht durchkommt, ähnlich wie bei „Bitte nicht stören beim Fahren“.

Sobald ein Fokus auf einem Ihrer Apple-Geräte festgelegt wurde, wird er auf allen Ihren Apple-Geräten festgelegt.

Wir werden diesen Abschnitt aktualisieren, sobald wir die öffentlichen Betas von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und macOS 12 verwendet haben, um herauszufinden, wie die Apple Focus-Funktion auf allen Apple-Geräten eingerichtet wird, aber wir würden erwarten, eine Verknüpfung zu finden dazu im Kontrollzentrum, da sich dort "Bitte nicht stören" befindet.

Wir erwarten, dass Sie in der Lage sind, auf die voreingestellten Fokusoptionen zu tippen, um mit jeder von ihnen zu beginnen. Wir erwarten auch, dass Sie durch Tippen auf die drei Punkte rechts neben jeder der Focus-Optionen planen, anpassen oder ändern können, was Sie bei der Verwendung dieses Focus sehen möchten und was nicht in Bezug auf Apps und Benachrichtigungen.

Focus ist Teil von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und macOS 12 - erscheint im "Herbst". Wir gehen davon aus, dass dies irgendwann im September 2021 der Fall sein wird, sodass Sie Focus irgendwann gegen Ende des Jahres auf Ihrem iPhone, iPad, Mac und Apple Watch verwenden können.

Sie können unsere iOS 15- , iPadOS 15- und watchOS 8- Funktionen lesen, um mehr über die Funktionen zu erfahren, die später in diesem Jahr auf iPhone, iPad und Apple Watch kommen.

Wir haben auch eine Funktion für macOS .

Schreiben von Britta O'Boyle.