Spatial Audio mit Dolby Atmos kommt auch zu Apple Music auf Android

(Pocket-lint) - Apple hat diese Woche offiziell die neue Spatial Audio-Funktion auf seiner Apple Music für iPhone-, iPad- und Mac-Benutzer eingeführt, die dem Musikstreaming-Erlebnis seiner Kunden eine neue Dimension verleiht.

Zunächst ist es, wie erwähnt, nur für Abonnenten verfügbar, die ihre eigene Hardware verwenden. Es wird jedoch bald auch für Android-Benutzer verfügbar sein.

Wir kennen kein genaues Datum, aber diejenigen von Ihnen mit Apple Music-Abonnements und Android-Handys werden bald auch die Dolby Atmos-basierten Wiedergabelisten und Alben anhören können.

In seiner ersten Ankündigung sagte Apple: „Standardmäßig spielt Apple Music Spatial Audio mit Dolby Atmos-Tracks automatisch auf allen AirPods® und Beats-Kopfhörern mit H1- oder W1-Chip sowie den integrierten Lautsprechern in den neuesten Versionen von iPhone®, iPad® und Mac®. Spatial Audio auf Apple Music wird in Kürze auch auf Android-Geräten verfügbar sein ." [Hervorhebung von uns].

Für Apple-Benutzer wurden am Montag dieser Woche sowohl Spatial Audio als auch Lossless Audio eingeführt, um Audio-Streaming in Hi-Res- und CD-Qualität auf kompatible Geräte zu bringen. Hier erfahren Sie, wie Sie es einschalten und zum Laufen bringen.

Spatial Audio macht, was der Name vermuten lässt, und vermittelt die Wahrnehmung, von Klängen umgeben zu sein, die verschiedenen Teilen des Tracks ein Gefühl von Distanz und Richtung verleihen.

Nachdem ich mir eine Reihe von Playlists und Alben angehört habe, eignen sich einige Tracks viel besser als andere, und es ist sehr wichtig, viel Musik zu hören, um herauszufinden, welche besser optimiert sind.

Wenn Sie ein Android-Benutzer sind, müssen Sie hoffentlich nicht zu lange warten, bis Sie es selbst entdecken können.

Schreiben von Cam Bunton.