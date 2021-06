iOS 15-Systemanforderungen: Läuft es auf Ihrem iPhone?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - iOS 15 kommt später in diesem Jahr heraus, aber wie immer ist die Frage - wird es auf Ihrem iPhone laufen? Die Antwort ist mit ziemlicher Sicherheit ja, aber Sie können weiter unten mehr erfahren. Sie können auch unseren Leitfaden zu allen iOS 15-Funktionen lesen.

Dieses Mal führt iOS 15 eine Reihe neuer Funktionen ein, darunter Upgrades für die Apps Maps, Health Weather, Wallet und FaceTime, neue Focus-Funktionen, die Ihnen helfen, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, Texterkennung aus Fotos, eine neue "Morgenzusammenfassung", neu gestaltete Benachrichtigungen und eine verbesserte Siri.

Mit Ihnen geteilt werden auch Inhalte angezeigt, die in den entsprechenden Apps mit Ihnen geteilt wurden – so sehen Sie beispielsweise neue Fotos in Fotos. Es gibt auch neue Trennungswarnungen in Find My.

iOS 15 ist mit allen iPhones und iPod touch-Modellen kompatibel, auf denen bereits iOS 13 oder iOS 14 läuft, was bedeutet, dass das iPhone 6S / iPhone 6S Plus und das Original iPhone SE erneut eine Gnadenfrist erhalten und die neueste Version von Apples mobilem Betriebssystem ausführen können.

Die einzigen Ergänzungen zu dieser Liste sind natürlich die allerneuesten iPhone 12-Serien.

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (erste Generation)

iPhone SE (2020 - zweite Generation)

iPod touch (siebte Generation)

Schreiben von Dan Grabham.