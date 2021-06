So verwandeln Sie Ihr iPhone in eine Lupe und Tipps und Tricks

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt so viele Funktionen in der iOS-Software, dass selbst wenn Sie ein Power-User sind und sich selbst als Experte für Ihr iPhone betrachten, es wahrscheinlich noch einige gibt, von denen Sie nichts wissen.

Unabhängig davon, ob Sie alle Safari-Registerkarten auf einmal schließen , das Apple-Logo auf der Rückseite als zusätzliche Verknüpfungstaste einrichten oder ein Dokument nur mit Ihrem Telefon scannen und signieren möchten, die Liste ist ziemlich umfangreich.

Sie können Ihr iPhone auch in eine Lupe verwandeln, um Hilfe beim Lesen kleinerer Drucke zu erhalten oder um herauszufinden, wie nah die Menschen an Ihnen sind. Hier erfahren Sie, wie Sie es einschalten und einige Tipps und Tricks zur Verwendung.

Auf Ihrem iPhone befindet sich eine integrierte Lupe, die Sie nach dem Einschalten auf verschiedene Arten verwenden und starten können.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 4 Kann 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können. Sie decken das Beste von iPhone und Samsung ab und bieten alles, was Android zu bieten hat

Wenn Sie die Lupe einschalten, wird auf Ihrem Startbildschirm eine separate App angezeigt. Sie können jedoch auch auf die Funktion zugreifen, indem Sie die Funktion "Zurück tippen" so einrichten, dass Sie doppelt oder dreifach auf die Rückseite Ihres iPhones tippen, oder indem Sie Verknüpfungen für Eingabehilfen einrichten Sie können dreimal auf die Seitentaste eines Face ID-Telefons und die Home-Taste eines Touch ID-Telefons tippen. Die Lupe kann auch in Kombination mit der Taschenlampe Ihres iPhones verwendet werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Vergrößerungsfunktion einzuschalten:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Tippen Sie auf Barrierefreiheit Tippen Sie auf Lupe Schalten Sie den Schalter ein

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Lupe über die Seitentaste oder die Home-Taste Ihres iPhones zu starten:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Tippen Sie auf Barrierefreiheit Tippen Sie auf Eingabehilfen-Verknüpfung Tippen Sie auf Lupe, um sie auszuwählen Tippen Sie dreimal auf die Seitentaste oder die Home-Taste Ihres iPhones, um die Lupe zu starten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Lupe durch zweimaliges oder dreifaches Tippen auf die Rückseite Ihres iPhones zu starten:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Tippen Sie auf Barrierefreiheit Tippen Sie auf Berühren Tippen Sie auf Zurück. Tippen Sie auf Wählen Sie Double Tap oder Triple Tap Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Lupe Tippen Sie zweimal oder dreimal auf die Rückseite Ihres iPhones, um die Lupe zu starten, je nachdem, was Sie eingerichtet haben

Sobald Sie die Lupenfunktion Ihres iPhones aktiviert haben, ist sie sehr einfach zu bedienen. Starten Sie die Lupe, indem Sie entweder die App auf Ihrem Startbildschirm öffnen oder eine der oben genannten Methoden anwenden.

Durch Tippen auf die große kreisförmige Schaltfläche am unteren Bildschirmrand können Sie ein Foto in der Lupe aufnehmen und dann mit dem Schieberegler unter dem Foto hinein- und herauszoomen.

Alternativ können Sie den Mauszeiger über das zu vergrößernde iPhone bewegen und den Schieberegler mit dem gelben Kreis zum Vergrößern und Verkleinern verwenden.

Wenn Sie auf das Taschenlampensymbol unter dem Schieberegler tippen, wird Ihre iPhone-Taschenlampe eingeschaltet und Sie können diese in Kombination mit der Lupe verwenden.

Das Symbol mit den beiden Personen neben dem Taschenlampensymbol erkennt Personen in Ihrer Umgebung und teilt Ihnen deren Nähe mit. Tippen Sie einfach auf das Symbol, um es einzuschalten. In den Einstellungen (Zugriff über das Einstellungszahnrad unten links auf dem Lupenbildschirm) können Sie "Personenerkennung" und dann "Meter" oder "Füße" auswählen sowie eine Entfernung auswählen, in der Sie möglicherweise durch Sound-Feedback benachrichtigt werden sollen, wenn Personen benachrichtigt werden erkannt werden.

Um mehrere Fotos auszuwählen, die auf der Lupe angezeigt werden sollen, tippen Sie auf das doppelte Rechtecksymbol in der unteren rechten Ecke und nehmen Sie dann Ihre Fotos auf. Sie sehen dann ein gelbes Feld, in dem Sie Ihre Fotos anzeigen können.

Um ein vergrößertes Foto in Ihren Fotos zu speichern, nehmen Sie das Foto mit der großen kreisförmigen Schaltfläche am unteren Bildschirmrand auf und tippen Sie dann auf das Freigabesymbol in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie hier "Bild speichern" aus der Liste.

Schreiben von Britta O'Boyle.