(Pocket-lint) - Wer liebt nicht einen versteckten Trick? Egal, ob Sie das Apple-Logo auf der Rückseite Ihres iPhones als geheime Schaltfläche einrichten, einen ganzseitigen Screenshot einer gesamten Webseite erstellen oder alle Safari-Registerkarten gleichzeitig schließen möchten, das iPhone von Apple verfügt über zahlreiche nützliche Tricks, die in die iOS-Software integriert sind.

Wenn Sie wie wir Ihr iPhone häufig verdeckt ablegen, ist dieser Trick in dieser Funktion sehr gut zu wissen. Sie können Ihr iPhone so einrichten, dass der Kamerablitz aufleuchtet, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten. Hier ist wie.

Wie beim Verwandeln des Apple-Logos auf der Rückseite Ihres iPhones in eine geheime Schaltfläche wird das Verwandeln des Kamerablitzes in eine Benachrichtigungsanzeige in den Eingabehilfen von iOS gefunden.

Wenn diese Option aktiviert ist, blinkt der Blitz neben den Objektiven der hinteren Kamera, wenn eine Benachrichtigung eingeht. Sie können nicht anpassen, durch welche Benachrichtigungen der Kamerablitz aufleuchtet. Beachten Sie jedoch, dass beim Einschalten bei allen Benachrichtigungen der Blitz kurz aufleuchtet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Kamerablitz in eine Benachrichtigungsanzeige zu verwandeln:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Tippen Sie auf Barrierefreiheit Tippen Sie auf Audio / Video Schalten Sie den LED-Blitz für Warnungen ein Schalten Sie Flash auf Silent ein

Schreiben von Britta O'Boyle.