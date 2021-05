Erscheinungsdatum, Funktionen und das, was wir sehen möchten, für Apple iOS 15

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple führt jedes Jahr ein umfangreiches Software-Update ein. Das Unternehmen zeigt in der Regel eine Vorschau des Updates an und gibt uns einige Hinweise darauf, welche Funktionen auf seiner Entwicklerkonferenz im Juni verfügbar sein werden, gefolgt von der vollständigen Veröffentlichung mit den neuen iPhones im Laufe des Jahres.

Für 2021 soll das Software-Update iOS 15 sein. Hier finden Sie alles, was wir in der nächsten großen Software-Version sehen wollen, zusammen mit Gerüchten, die wir bisher darüber gehört haben.

Vorschau Juni 2021

September 2021

Das iOS 15-Update wird voraussichtlich zusammen mit dem nächsten iPhone veröffentlicht - angeblich das iPhone 13 . Vor 2020 wurde das iPhone in der ersten Septemberwoche - normalerweise an einem Dienstag - vorgestellt und an diesem Freitag zur Verfügung gestellt. Dann war die neue Software manchmal auch am Vortag verfügbar.

Wenn Apple zu seinem üblichen Muster vor 2020 zurückkehrt, könnten die iPhone 13-Modelle am 7. September vorgestellt werden, wodurch das Erscheinungsdatum von iOS 15 auf den 9. oder 10. September verschoben würde.

Natürlich ist noch nichts offizielles bekannt und wird es auch nicht für einige Monate sein, aber wir erwarten, dass wir auf der WWDC von Apple mehr über einige der Funktionen von iOS 15 erfahren. Die Entwicklerkonferenz findet dieses Jahr vom 7. bis 11. Juni statt.

Überarbeitetes Kontrollzentrum

Aktualisierter Sperrbildschirm

Benachrichtigungsänderungen

Datenschutzänderungen

Gerüchten zufolge könnte iOS 15 ein neu gestaltetes Control Center bringen. Es wird auch über aktualisierte Datenschutzfunktionen, einen aktualisierten Sperrbildschirm und die vollständige Unterstützung von AirTags mit Animationen gesprochen.

Es wurde gesagt, dass sich die Art und Weise, wie Benutzer mit Benachrichtigungen umgehen, auch für iOS 15 ändern könnte. Anscheinend plant Apple, Benutzern zu erlauben, unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen festzulegen, um ihren Status zu verteidigen. Es wird behauptet, dass es ein Menü geben wird, in dem Benutzer auswählen können, ob sie fahren, schlafen, arbeiten oder eine benutzerdefinierte Kategorie auswählen, und es wird auch eine automatische Antwortoption geben, die den Status verteidigt.

In der Zwischenzeit heißt es, dass iMessage aktualisiert werden könnte, um sozialer zu sein und mit WhatsApp zu konkurrieren. Wir vermuten, dass dies die Option bedeuten könnte, einen Status oder ähnliches hinzuzufügen.

In Bezug auf den Datenschutz heißt es, dass es ein Menü geben wird, in dem Apps angezeigt werden, die Ihre Daten stillschweigend erfassen.

Es wurde auch vorgeschlagen, dass iOS 15 die doppelte Authentifizierung von Face ID und Touch ID unterstützt. Dies wäre wichtig, wenn die iPhone 13-Modelle über einen Fingerabdrucksensor unter dem Display verfügen.

Manchmal wissen Sie mit Software nicht, was Sie wollen oder brauchen, bis Sie sie bekommen, und dann fragen Sie sich, wie Sie jemals ohne sie gelebt haben.

Es gibt einige Dinge, die wir unter iOS 15 sehen möchten:

Verbesserungen an Siri

Möglichkeit zum Bearbeiten von App Library-Kategorien

Auswahl der App-Bibliothek als Standardansicht

Verbesserungen zum Sperren des Bildschirms

Immer zu sehen

Dark Sky Integration

Apple Watch zum Entsperren des iPhone ohne Maske (Touch ID-Benutzer)

App Stores von Drittanbietern

Bessere Unterstützung für Smartwatches von Drittanbietern (unwahrscheinlich, wir wissen)

Gerüchten zufolge wird iOS 15 auf dem iPhone 6S, 6S Plus oder dem iPhone SE (2016) nicht unterstützt. Die Liste der iPhones, die voraussichtlich von der neuen Software unterstützt werden, lautet daher wie folgt:

iPhone 12 Pro max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS max

iPhone XS

iPhone X.

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Hier ist alles, was wir bisher über iOS 15 gehört haben.

Mark Gurman von Bloomberg berichtete, dass iOS 15 ein Update für den Umgang der Benutzer mit Benachrichtigungen, zusätzlichen Datenschutz und einen aktualisierten Sperrbildschirm bringen wird. Gurman erwähnte auch eine Neugestaltung der iMessages-App, sagte jedoch, dass seine Quellen sagten, dass dies später kommen könnte.

In einem Bericht über iPhonesoft wurde behauptet, iOS 15 könne ein neu gestaltetes Control Center sowie Animationen und volle Unterstützung für AirTags bieten. In dem Bericht wurde auch die doppelte Authentifizierung erwähnt, mit der sowohl die Gesichts-ID als auch die Touch-ID zum Entsperren eines iPhones freigeschaltet werden können. Dies wäre erforderlich, wenn das iPhone 13 über einen Fingerabdrucksensor und eine Gesichts-ID unter dem Display verfügt.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 20 Kann 2021

Laut iPhonesoft benötigt iOS 15 einen A10-Chip und eine neuere Version. Es wird gesagt, dass es daher keine Unterstützung für das iPhone 6S, das iPhone 6S Plus und das iPhone SE (2016) bieten wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.