Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als würden Ihr iPhone und iPad in nur wenigen Tagen neue Tricks bekommen.

Apple hat mehrere Beta-Versionen von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 veröffentlicht, die Entwickler testen können, um zu signalisieren, dass die Software-Updates kurz vor der Veröffentlichung für die breite Öffentlichkeit stehen. Das Unternehmen veranstaltete jedoch eine Spring Loaded-Veranstaltung im April 2021, bei der nicht bekannt war, wann die Updates veröffentlicht werden. Es wurden jedoch einige Pressemitteilungen für seine neuen Hardwareprodukte veröffentlicht, und unten sind Hinweise darauf vergraben, wann die Updates endlich eintreffen werden.

In einer Pressemitteilung zum Apple Tile-ähnlichen AirTag-Tracker gab Apple beispielsweise leise bekannt, dass iOS 14.5 und iPadOS 14.5 ab "nächster Woche" veröffentlicht werden. Beachten Sie, dass die AirTags am Freitag, den 30. April 2021 in den Handel kommen und nur mit Geräten funktionieren In einer anderen Pressemitteilung für das neue lila iPhone 12 und iPhone 12 Mini gab Apple bekannt, dass die Telefone mit iOS 14.5 ausgeliefert werden. Auch sie sollen am 30. April in den Handel kommen.

Wenn Sie alles zusammenzählen, sollten die nächsten Software-Updates für Apples Telefon- und Tablet-Betriebssysteme Ende des Monats vorliegen. Es handelt sich nicht um große Updates, aber es gibt viele willkommene Verbesserungen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr iPhone X oder später mithilfe der Gesichtserkennung zu entsperren, während Sie eine Gesichtsmaske tragen.

Apple Find My Changes, OnePlus Watch überprüft und mehr - Pocket-Lint Podcast 99 von Rik Henderson · 21 April 2021

Lesen Sie hier unseren ausführlichen Leitfaden , um alle neuen Funktionen Ihres iPhone und iPad kennenzulernen.

Schreiben von Maggie Tillman.